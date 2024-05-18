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Антифлу® порошок для орального раствора пакет 17 г, №5 - Запорожье (40651) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 182 аптеках
Народная аптека
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Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (81)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
222,70 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (3)
203,60
Экономия: -23,59 грн
180,01 грн
Аптека шар@
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Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: порошок для орального раствора (4)
212,35
Экономия: -32,23 грн
180,12 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: упаковка (2)
184,80 грн
Подорожник
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Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (1)
233,99
Экономия: -37,99 грн
196,00 грн
Аптека интернет цен
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Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (2)
220,00
Экономия: -40,00 грн
180,00 грн
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Запорожье, ул. Украинская, 42
Всего: упаковка (1)
204,60 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (81)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
222,70 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (11)
229,99
Экономия: -33,99 грн
196,00 грн
Аптека оптовых цен
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Запорожье, ул. Яценко, 2
Всего: упаковка (4), пакет (2)
210,80 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1), пакет (4)
209,96
Экономия: -22,88 грн
187,08 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (2), пакет (3)
197,95 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: упаковка (1)
178,61 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (81)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
222,70 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (1), пакет (2)
216,45
Экономия: -37,47 грн
178,98 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (1), пакет (2)
210,90
Экономия: -32,97 грн
177,93 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Победы, 119
Всего: упаковка (1)
245,40
Экономия: -41,60 грн
203,80 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 05:00
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (81)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
222,70 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (1), пакет (1)
224,91
Экономия: -53,97 грн
170,94 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (2), пакет (4)
189,14
Экономия: -9,64 грн
179,50 грн