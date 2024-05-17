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Алора® сироп флакон 100 мл, №1 - Львов (87536) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 198 аптеках
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: упаковка (1)
178,41
Экономия: -24,07 грн
154,34 грн
Аптека сальве
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Закрыто Открывается через 59 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
170,99
Экономия: -2,55 грн
168,44 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
170,57
Экономия: -29,24 грн
141,33 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Леонтовича, 1
Всего: упаковка (1)
149,90 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: упаковка (1)
172,99
Экономия: -21,03 грн
151,96 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Словацкого, 2
Всего: упаковка (1)
144,45 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
Всего: упаковка (1)
139,61 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
Всего: упаковка (2)
146,72 грн
Swiss pharmacy
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Дорошенко, 8
Всего: упаковка (1)
169,11 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: упаковка (156)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
161,50 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: упаковка (1)
180,50
Экономия: -28,54 грн
151,96 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (1)
149,72
Экономия: -15,07 грн
134,65 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 5
Всего: упаковка (3)
220,30
Экономия: -68,60 грн
151,70 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (2)
180,68
Экономия: -42,88 грн
137,80 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:45
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (2)
168,50
Экономия: -16,54 грн
151,96 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 59 мин
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (1)
199,50
Экономия: -47,54 грн
151,96 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (1)
182,99
Экономия: -31,03 грн
151,96 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Базарная, 11
Всего: упаковка (1)
144,23 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 59 мин
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (1)
209,99
Экономия: -58,03 грн
151,96 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, пл. Мицкевича, 5
Всего: упаковка (1)
158,20 грн