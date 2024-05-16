К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найдено

В других городах:

Аптека копейка Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Киев, ул. Князей Острожских, 46/2 Всего: таблетки пролонгированного действия (10) 120,30 Экономия: -4,17 грн 116,13 грн Забронировать

Волыньфарм Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Торчин, ул. Независимости, 57 Всего: таблетки пролонгированного действия (10) 126,13 грн