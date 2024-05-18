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Аброл® SR таблетки пролонгированного действия 75 мг блистер, №10 - Запорожье (150192) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
Аптека24
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Комарова, 1
Всего: упаковка (1)
138,20 грн
В других городах:
Региональная аптечная сеть руан
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Закрыто Открывается в 08:00
Новоалександровка, ул. Гагарина, 2-Е
Всего: упаковка (1)
153,30
Экономия: -36,60 грн
116,70 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, ул. Багряного Ивана, 17
Всего: упаковка (1)
144,50
Экономия: -27,80 грн
116,70 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Старый Шлях, 7-А
Всего: упаковка (1)
161,80
Экономия: -36,10 грн
125,70 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Закрыто Открывается в 08:00
Александровка, ул. Центральная, 2-Г
Всего: упаковка (1)
158,40
Экономия: -41,70 грн
116,70 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Покровское, ул. Центральная, 17
Всего: упаковка (3)
151,60
Экономия: -25,90 грн
125,70 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Закрыто Открывается в 08:00
Черкасское, ул. Лесная, 9-Б
Всего: упаковка (1)
153,30
Экономия: -36,60 грн
116,70 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Ракитина, 14
Всего: упаковка (1)
153,30
Экономия: -36,60 грн
116,70 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Закрыто Открывается в 08:00
Желтые Воды, ул. Хмельницкого Богдана, 7/1
Всего: упаковка (1)
158,40
Экономия: -41,70 грн
116,70 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Закрыто Открывается в 08:00
Александрия, ул. Ярмарочная, 59
Всего: упаковка (1)
158,40
Экономия: -41,70 грн
116,70 грн
Аптека №23
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Закрыто Открывается в 07:30
Александрия, ул. Ярмарочная, 46
Всего: упаковка (1)
153,30
Экономия: -36,60 грн
116,70 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 07:30
Александрия, ул. Ярмарочная, 44
Всего: упаковка (1)
153,30
Экономия: -36,60 грн
116,70 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 07:30
Александрия, ул. Почтовая, 53
Всего: упаковка (1)
137,10
Экономия: -20,40 грн
116,70 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-А
Всего: упаковка (1)
151,60
Экономия: -34,90 грн
116,70 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (1)
153,30
Экономия: -36,60 грн
116,70 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, шоссе Салтовское, 262
Всего: упаковка (1)
138,80
Экономия: -22,10 грн
116,70 грн
Аптека24
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, ул. Чкалова, 91-А
Всего: упаковка (1)
151,70 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Лубны, просп. Владимирский, 42/1
Всего: упаковка (1)
149,90
Экономия: -33,20 грн
116,70 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 10:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 208/1
Всего: упаковка (1)
169,00
Экономия: -5,07 грн
163,93 грн
Подорожник
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Очаков, ул. Спасская, 8
Всего: упаковка (2)
120,15
Экономия: -20,25 грн
99,90 грн