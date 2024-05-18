Аброл® SR таблетки пролонгированного действия 75 мг блистер, №10 - Запорожье (150192) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 1 аптеке
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Александровка, ул. Центральная, 2-Г
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Покровское, ул. Центральная, 17
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Александрия, ул. Ярмарочная, 44
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Александрия, ул. Почтовая, 53
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Харьков, ул. Рождественская, 29-А
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Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1 социальна аптека
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Харьков, шоссе Салтовское, 262
Аптека24
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Николаев, ул. Чкалова, 91-А
1 социальна аптека
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Лубны, просп. Владимирский, 42/1
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 10:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 208/1
Подорожник
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Очаков, ул. Спасская, 8