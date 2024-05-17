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Аброл® SR таблетки пролонгированного действия 75 мг блистер, №10 - Одесса (150192) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 7 аптеках
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Польская, 14
Всего: упаковка (1)
148,50 грн
Аптека24
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Пушкинская, 83
Всего: упаковка (4)
100,70 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, пер. Семафорный, 4
Всего: упаковка (1)
166,90
Экономия: -41,20 грн
125,70 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Лип Ивана и Юрия, 1
Всего: упаковка (1)
142,80 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Одесса, дорога Фонтанская, 58/1
Всего: упаковка (1)
167,25
Экономия: -5,02 грн
162,23 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, просп. Глушко Академика, 11-Г
Всего: упаковка (1)
143,00 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Палия Семена, 93-А
Всего: упаковка (1)
146,10
Экономия: -4,38 грн
141,72 грн
В других городах:
Аптека enter
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Открыто Закроется в 19:00
Крыжановка, ул. Бочарова Генерала, 62
Всего: упаковка (1)
94,00 грн
Подорожник
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Очаков, ул. Спасская, 8
Всего: упаковка (2)
120,15
Экономия: -20,25 грн
99,90 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 18:00
Сарата, ул. Кристиана Вернера, 96
Всего: упаковка (2)
143,60 грн
Аптека24
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Открыто Закроется в 20:00
Николаев, ул. Чкалова, 91-А
Всего: упаковка (1)
151,70 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Вилково, ул. Рождественская, 10
Всего: упаковка (1)
111,15
Экономия: -11,25 грн
99,90 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 19:00
Подольск, ул. Соборная, 101
Всего: упаковка (1)
143,60 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Ракитина, 14
Всего: упаковка (1)
153,30
Экономия: -36,60 грн
116,70 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 19:00
Желтые Воды, ул. Хмельницкого Богдана, 7/1
Всего: упаковка (1)
158,40
Экономия: -41,70 грн
116,70 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 18:00
Александрия, ул. Ярмарочная, 59
Всего: упаковка (1)
158,40
Экономия: -41,70 грн
116,70 грн
Аптека №23
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Открыто Закроется в 19:30
Александрия, ул. Ярмарочная, 46
Всего: упаковка (1)
153,30
Экономия: -36,60 грн
116,70 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 19:00
Александрия, ул. Ярмарочная, 44
Всего: упаковка (1)
153,30
Экономия: -36,60 грн
116,70 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Александрия, ул. Почтовая, 53
Всего: упаковка (1)
137,10
Экономия: -20,40 грн
116,70 грн
Аптека 3и
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Открыто Закроется в 20:00
Богуслав, ул. Николаевская, 51
Всего: упаковка (1)
153,70 грн