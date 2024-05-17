Аброл® SR таблетки пролонгированного действия 75 мг блистер, №10 - Одесса (150192) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 7 аптеках
Аптека акс социальная
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Всего: упаковка (1)
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Одесса, ул. Польская, 14
Аптека24
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Всего: упаковка (4)
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Пушкинская, 83
Аптека доброго дня
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, пер. Семафорный, 4
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Лип Ивана и Юрия, 1
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Одесса, дорога Фонтанская, 58/1
Аптека акс социальная
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, просп. Глушко Академика, 11-Г
В других городах:
Біла ромашка
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Палия Семена, 93-А
Аптека enter
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Открыто Закроется в 19:00
Крыжановка, ул. Бочарова Генерала, 62
Подорожник
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Очаков, ул. Спасская, 8
Аптека акс социальная
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Сарата, ул. Кристиана Вернера, 96
Аптека24
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Открыто Закроется в 20:00
Николаев, ул. Чкалова, 91-А
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Вилково, ул. Рождественская, 10
Аптека акс социальная
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 19:00
Подольск, ул. Соборная, 101
Региональная аптечная сеть руан
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Ракитина, 14
Региональная аптечная сеть руан
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 19:00
Желтые Воды, ул. Хмельницкого Богдана, 7/1
Региональная аптечная сеть руан
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 18:00
Александрия, ул. Ярмарочная, 59
Аптека №23
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Открыто Закроется в 19:30
Александрия, ул. Ярмарочная, 46
Аптека доброго дня
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 19:00
Александрия, ул. Ярмарочная, 44
1 социальна аптека
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 20:00
Александрия, ул. Почтовая, 53
Аптека 3и
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 20:00
Богуслав, ул. Николаевская, 51