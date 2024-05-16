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Аброл® SR таблетки пролонгированного действия 75 мг блистер, №10 - Киев (150192) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 72 аптеках
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 17:00
Киев, ул. Чикаленко Евгения, 22-А
Всего: упаковка (1)
166,90
Экономия: -41,20 грн
125,70 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 33/34
Всего: упаковка (1)
161,80
Экономия: -36,10 грн
125,70 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 18:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
Всего: упаковка (1)
168,60
Экономия: -42,90 грн
125,70 грн
Здоровая семья
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Открыто Закроется в 17:00
Киев, ул. Коцюбинского Михаила, 8-А
Всего: упаковка (1)
168,60
Экономия: -51,90 грн
116,70 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
Всего: упаковка (1)
165,20
Экономия: -39,50 грн
125,70 грн
Свк фарм
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, перек. Старовокзальная / Жилянская, 13/146
Всего: упаковка (10)
141,00
Экономия: -11,28 грн
129,72 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Ярославская, 56-А
Всего: упаковка (1)
168,95
Экономия: -5,07 грн
163,88 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Глубочицкая, 32-Б
Всего: упаковка (1)
169,00
Экономия: -5,07 грн
163,93 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, пл. Вокзальная, 1
Всего: упаковка (1)
156,70
Экономия: -31,00 грн
125,70 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 17:00
Киев, ул. Черновола Вячеслава, 28/1
Всего: упаковка (1)
166,90
Экономия: -41,20 грн
125,70 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Исаакяна, 2
Всего: упаковка (1)
170,60
Экономия: -50,00 грн
120,60 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Казимира Малевича, 107
Всего: упаковка (1)
154,60
Экономия: -4,64 грн
149,96 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:30
Киев, ул. Загоровская, 17/21
Всего: упаковка (1)
168,60
Экономия: -42,90 грн
125,70 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Амосова Николая, 4
Всего: упаковка (1)
149,90
Экономия: -33,20 грн
116,70 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Подвысоцкого Профессора, 6-В
Всего: упаковка (1)
166,90
Экономия: -41,20 грн
125,70 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Антоновича, 176
Всего: упаковка (1)
157,00
Экономия: -4,71 грн
152,29 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Бандеры Степана, 23
Всего: упаковка (1)
169,75
Экономия: -5,09 грн
164,66 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Окипной Раисы, 9
Всего: упаковка (1)
118,15
Экономия: -11,75 грн
106,40 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:30
Киев, наб. Русановская, 8
Всего: упаковка (1)
164,20
Экономия: -38,50 грн
125,70 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Шухевича Романа, 2-Т
Всего: упаковка (1)
166,90
Экономия: -41,20 грн
125,70 грн