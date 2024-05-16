Аброл® SR таблетки пролонгированного действия 75 мг блистер, №10 - Харьков (150192) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 6 аптеках
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Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
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Харьков, ул. Рождественская, 29-А
1 социальна аптека
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Харьков, шоссе Салтовское, 262
Аптека
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Харьков, ул. Культуры, 10
Аптека
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Харьков, ул. Большая Панасовская, 115
В других городах:
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. 23-го Августа, 31
Аптека24
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Сумы, ул. Ильинская, 35
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Черкасское, ул. Лесная, 9-Б
Региональная аптечная сеть руан
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Закрыто Открывается в 08:00
Александровка, ул. Центральная, 2-Г
Региональная аптечная сеть руан
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Днепр, ул. Багряного Ивана, 17
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Днепр, ул. Старый Шлях, 7-А
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Новоалександровка, ул. Гагарина, 2-Е
Аптека доброго дня
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Покровское, ул. Центральная, 17
1 социальна аптека
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Лубны, просп. Владимирский, 42/1
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Запорожье, ул. Комарова, 1
1 социальна аптека
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Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 07:30
Александрия, ул. Почтовая, 53
Аптека доброго дня
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Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 07:30
Александрия, ул. Ярмарочная, 44
Аптека №23
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Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 07:30
Александрия, ул. Ярмарочная, 46
Региональная аптечная сеть руан
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Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Александрия, ул. Ярмарочная, 59
Региональная аптечная сеть руан
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Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Желтые Воды, ул. Хмельницкого Богдана, 7/1
Региональная аптечная сеть руан
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Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 07:00
Знаменка, ул. Привокзальная, 2-Ф
Региональная аптечная сеть руан
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Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Ракитина, 14
Біла ромашка
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Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 10:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 208/1