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Аллервег эмульсия для элиминации аллергенов Средство акарицидноеЦены в аптеках

Аллервег эмульсия для элиминации аллергенов Средство акарицидное эмульсия 20 мл, №6 - Запорожье (847870) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 12 аптеках
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: эмульсия (4)
647,96
Экономия: -24,26 грн
623,70 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (2)
666,89
Экономия: -25,09 грн
641,80 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 15-А
Всего: упаковка (1)
653,08
Экономия: -29,38 грн
623,70 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Металлургов, 8-Б
Всего: упаковка (1)
717,43
Экономия: -91,13 грн
626,30 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Металлургов, 16
Всего: упаковка (1)
683,50
Экономия: -56,50 грн
627,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чайкиной Лизы, 51
Всего: упаковка (1)
645,16
Экономия: -21,46 грн
623,70 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Маковского Спартака, 5
Всего: эмульсия (4)
625,77
Экономия: -37,47 грн
588,30 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Всего: упаковка (1)
707,00
Экономия: -107,00 грн
600,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Космическая, 112
Всего: эмульсия (4)
662,06
Экономия: -38,36 грн
623,70 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Счастливая, 15
Всего: упаковка (1)
653,26
Экономия: -29,56 грн
623,70 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сергиенко Василия / Героев 93-й бригады, 68/32
Всего: упаковка (1)
664,18
Экономия: -40,48 грн
623,70 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рустави, 2
Всего: упаковка (1)
650,46
Экономия: -26,76 грн
623,70 грн
В других городах:
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, ж/м Тополь-1, 15
Всего: упаковка (1)
648,21
Экономия: -24,51 грн
623,70 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. 20-летия Победы, 33
Всего: упаковка (1)
620,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Хмельницкого Богдана, 113
Всего: упаковка (1)
728,54
Экономия: -102,36 грн
626,18 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Науки, 171
Всего: упаковка (1)
652,08
Экономия: -28,38 грн
623,70 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, просп. Науки, 74-К
Всего: упаковка (1)
655,82
Экономия: -32,12 грн
623,70 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Науки, 40
Всего: упаковка (1)
648,02
Экономия: -24,32 грн
623,70 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Науки, 31
Всего: упаковка (3)
657,94
Экономия: -34,24 грн
623,70 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Архитектора Петрова Олега, 11-А
Всего: упаковка (2)
656,32
Экономия: -32,62 грн
623,70 грн