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Аллервег эмульсия для элиминации аллергенов Средство акарицидноеЦены в аптеках

Аллервег эмульсия для элиминации аллергенов Средство акарицидное эмульсия 20 мл, №6 - Одесса (847870) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 15 аптеках
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
Всего: упаковка (1)
655,38
Экономия: -31,68 грн
623,70 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Жуковского, 42/46
Всего: упаковка (1)
663,30
Экономия: -39,60 грн
623,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Малая Арнаутская, 94
Всего: упаковка (1)
656,19
Экономия: -32,49 грн
623,70 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, просп. Александровский, 3
Всего: упаковка (1)
645,09
Экономия: -21,39 грн
623,70 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:30
Одесса, ул. Преображенская, 83
Всего: упаковка (1)
646,59
Экономия: -22,89 грн
623,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, дорога Фонтанская, 16/11
Всего: эмульсия (4)
567,16
Экономия: -34,62 грн
532,54 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, просп. Небесной Сотни, 6
Всего: упаковка (2)
642,97
Экономия: -19,27 грн
623,70 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, просп. Небесной Сотни, 30-А
Всего: упаковка (1)
655,57
Экономия: -31,87 грн
623,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, просп. Глушко Академика, 14
Всего: упаковка (1)
725,02
Экономия: -101,76 грн
623,26 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, просп. Глушко Академика, 14/13
Всего: упаковка (1)
721,28
Экономия: -94,74 грн
626,54 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Героев обороны Одессы, 52-А
Всего: упаковка (1)
681,99
Экономия: -69,19 грн
612,80 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Марсельская, 60
Всего: упаковка (1)
722,99
Экономия: -110,19 грн
612,80 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Заболотного Академика, 26/1
Всего: упаковка (1)
647,21
Экономия: -23,51 грн
623,70 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, просп. Добровольского, 139
Всего: упаковка (1)
743,44
Экономия: -122,13 грн
621,31 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, просп. Добровольского, 139-Б
Всего: упаковка (1)
680,99
Экономия: -68,19 грн
612,80 грн
В других городах:
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
Всего: упаковка (1)
713,96 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 18:00
Херсон, ул. Лавренева, 12
Всего: упаковка (5)
717,99
Экономия: -105,19 грн
612,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Кривой Рог, просп. Победы, 35
Всего: упаковка (1)
615,19
Экономия: -26,89 грн
588,30 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Южный, 35
Всего: эмульсия (3)
620,60 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Южный, 32
Всего: упаковка (1), эмульсия (3)
702,27
Экономия: -75,80 грн
626,47 грн