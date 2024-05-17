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Аллервег эмульсия для элиминации аллергенов Средство акарицидноеЦены в аптеках

Аллервег эмульсия для элиминации аллергенов Средство акарицидное эмульсия 20 мл, №6 - Львов (847870) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 16 аптеках
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:45
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (2)
679,99
Экономия: -67,19 грн
612,80 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: упаковка (1)
685,21
Экономия: -64,15 грн
621,06 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Зеленая, 1
Всего: упаковка (1)
685,78
Экономия: -65,00 грн
620,78 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Замарстыновская, 11
Всего: эмульсия (3)
812,50
Экономия: -191,90 грн
620,60 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Химическая, 5
Всего: эмульсия (3)
740,99
Экономия: -128,19 грн
612,80 грн
Ощад аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Зеленая, 115-А
Всего: эмульсия (3)
703,99
Экономия: -91,19 грн
612,80 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Малоголосковская, 42
Всего: упаковка (1)
758,99
Экономия: -146,19 грн
612,80 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Петлюры Симона, 2-А
Всего: эмульсия (4)
698,13
Экономия: -74,92 грн
623,21 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Низинная, 2
Всего: упаковка (1)
671,09
Экономия: -41,82 грн
629,27 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Мазепы, 12
Всего: эмульсия (4)
656,33
Экономия: -40,45 грн
615,88 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Широкая, 70-В
Всего: эмульсия (4)
651,95
Экономия: -28,25 грн
623,70 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Научная, 64
Всего: эмульсия (2)
740,99
Экономия: -128,19 грн
612,80 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Сыховская, 8
Всего: эмульсия (4)
665,80
Экономия: -42,10 грн
623,70 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Красной Калины, 64
Всего: эмульсия (2)
669,65
Экономия: -46,32 грн
623,33 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кавалеридзе, 2
Всего: эмульсия (5)
642,66
Экономия: -18,96 грн
623,70 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Караффы-Корбут Софии, 11
Всего: упаковка (1)
612,80 грн
В других городах:
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Новояворовск, ул. Бандеры Степана, 18
Всего: эмульсия (3)
681,99
Экономия: -69,19 грн
612,80 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Червоноград, ул. Сокальская, 5/1
Всего: упаковка (1)
619,01
Экономия: -30,71 грн
588,30 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Троллейбусная, 1
Всего: упаковка (2)
717,99
Экономия: -105,19 грн
612,80 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:00
Ивано-Франковск, ул. Галицкая, 53/21
Всего: упаковка (1), эмульсия (2)
667,23
Экономия: -43,53 грн
623,70 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Галицкая, 47
Всего: упаковка (5)
740,99
Экономия: -128,19 грн
612,80 грн