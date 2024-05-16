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Аллервег эмульсия для элиминации аллергенов Средство акарицидноеЦены в аптеках

Аллервег эмульсия для элиминации аллергенов Средство акарицидное эмульсия 20 мл, №6 - Харьков (847870) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 17 аптеках
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (1)
654,73
Экономия: -23,91 грн
630,82 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (1)
728,09 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (1)
650,00 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (1)
651,74 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (1)
657,57
Экономия: -33,87 грн
623,70 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, перек. Культуры / Тринклера, 6/18
Всего: упаковка (3)
704,70
Экономия: -84,10 грн
620,60 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 73
Всего: упаковка (2)
861,30
Экономия: -240,70 грн
620,60 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Культуры, 8
Всего: упаковка (1)
812,50
Экономия: -191,90 грн
620,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
Всего: упаковка (1)
621,72
Экономия: -33,42 грн
588,30 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Космическая, 23
Всего: упаковка (1)
619,83
Экономия: -31,53 грн
588,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
Всего: эмульсия (5)
608,24
Экономия: -19,94 грн
588,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (6)
623,60
Экономия: -35,30 грн
588,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Деревянко, 56
Всего: упаковка (1)
608,89
Экономия: -20,59 грн
588,30 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 41/43
Всего: упаковка (2)
795,60
Экономия: -175,00 грн
620,60 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, проезд Стадионный, 5
Всего: упаковка (1)
795,60
Экономия: -175,00 грн
620,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Павлова Академика, 307
Всего: упаковка (1)
629,01
Экономия: -40,71 грн
588,30 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Грицевца Сергея, 35-В
Всего: упаковка (1)
736,54
Экономия: -108,37 грн
628,17 грн
В других городах:
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Красноград, ул. Шиндлера, 91
Всего: эмульсия (4)
781,99
Экономия: -169,19 грн
612,80 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:00
Полтава, ул. Небесной Сотни, 15/32
Всего: упаковка (1)
648,84
Экономия: -25,14 грн
623,70 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Полтава, ул. Европейская, 21
Всего: упаковка (1)
622,36
Экономия: -34,06 грн
588,30 грн