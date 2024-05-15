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Аллервег эмульсия для элиминации аллергенов Средство акарицидноеЦены в аптеках

Аллервег эмульсия для элиминации аллергенов Средство акарицидное эмульсия 20 мл, №6 - Днепр (Днепропетровск) (847870) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 16 аптеках
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Пастера, 2
Всего: упаковка (1)
642,60
Экономия: -18,90 грн
623,70 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Леси Украинки, 19
Всего: упаковка (1)
736,05
Экономия: -113,21 грн
622,84 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Науки, 171
Всего: упаковка (1)
660,56
Экономия: -36,86 грн
623,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, перек. Европейская / Глинки, 8-Б/12
Всего: упаковка (1)
672,56
Экономия: -51,75 грн
620,81 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Науки, 74-К
Всего: упаковка (1)
654,32
Экономия: -30,62 грн
623,70 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Науки, 40
Всего: упаковка (1)
661,12
Экономия: -37,42 грн
623,70 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Архитектора Петрова Олега, 11-А
Всего: упаковка (2)
648,90
Экономия: -25,20 грн
623,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Науки, 31
Всего: упаковка (3)
652,64
Экономия: -28,94 грн
623,70 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, пл. Соборная, 14-Д
Всего: упаковка (1)
643,85
Экономия: -20,15 грн
623,70 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Слобожанский, 4
Всего: упаковка (1)
622,01
Экономия: -33,71 грн
588,30 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ж/м Тополь-1, 15
Всего: упаковка (1)
663,06
Экономия: -39,36 грн
623,70 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Лисиченко Марии, 21
Всего: упаковка (1)
693,99
Экономия: -81,19 грн
612,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Калиновая, 76-В
Всего: упаковка (1)
567,91
Экономия: -30,01 грн
537,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Старочумацкая, 80
Всего: упаковка (1)
616,60
Экономия: -28,30 грн
588,30 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Калиновая, 1
Всего: упаковка (1)
661,87
Экономия: -38,17 грн
623,70 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. 20-летия Победы, 33
Всего: упаковка (1)
620,60 грн
В других городах:
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Слобожанское, ул. Строителей, 16-Б
Всего: упаковка (1)
606,89
Экономия: -18,59 грн
588,30 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Рустави, 2
Всего: упаковка (1)
663,37
Экономия: -39,67 грн
623,70 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Всего: упаковка (1)
707,00
Экономия: -107,00 грн
600,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, ул. Чайкиной Лизы, 51
Всего: упаковка (1)
667,05
Экономия: -43,35 грн
623,70 грн