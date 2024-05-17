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АЦЦ® Горячий напиток мед лимон порошок для орального раствора 600 мг пакетик 3 г, №6 - Одесса (110517) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 346 аптеках
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Воробьева Академика, 5-Г
Всего: упаковка (1), пакетик (3)
324,90 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 39/4
Всего: упаковка (1), пакетик (1)
407,00
Экономия: -94,50 грн
312,50 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
Всего: упаковка (1), пакетик (2)
371,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
Всего: упаковка (2)
333,17
Экономия: -15,91 грн
317,26 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Балковская, 30-Б
Всего: упаковка (1)
372,40 грн
Аптекарь
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Бугаевская, 21-В
Всего: упаковка (2)
369,30 грн
Мелисса
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Косвенная, 10-А
Всего: упаковка (1)
343,80 грн
Колонтаевская
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Открыто Закроется в 23:00
Одесса, ул. Колонтаевская, 54
Всего: упаковка (2)
337,20 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется через 25 мин
Одесса, ул. Пишоновская, 20/2
Всего: упаковка (2)
369,40 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Колонтаевская, 12
Всего: упаковка (1)
316,00 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
Всего: упаковка (2), пакетик (2)
381,26
Экономия: -61,74 грн
319,52 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 19:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
Всего: упаковка (1)
338,60 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нежинская, 25
Всего: упаковка (1)
324,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нежинская, 29
Всего: упаковка (3), пакетик (2)
352,31
Экономия: -31,55 грн
320,76 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Садиковская, 25
Всего: упаковка (2)
395,99
Экономия: -83,45 грн
312,54 грн
Софья
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Открыто Закроется через 25 мин
Одесса, ул. Толстого Льва, 32
Всего: упаковка (2)
337,20 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 12
Всего: упаковка (1), пакетик (3)
331,98 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 14
Всего: упаковка (2)
324,90 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Михайловская, 8/4
Всего: упаковка (3)
346,60 грн
Аптека нц
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Открыто Закроется в 19:00
Одесса, ул. Дворянская, 28
Всего: упаковка (178)
Наличие на 2024-05-21 - 15:00
331,00 грн