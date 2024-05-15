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АЦЦ® Горячий напиток мед лимон порошок для орального раствора 600 мг пакетик 3 г, №6 - Днепр (Днепропетровск) (110517) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 311 аптеке
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (4), пакетик (2)
375,38
Экономия: -53,08 грн
322,30 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (5), пакетик (6)
367,92
Экономия: -44,21 грн
323,71 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 53-А
Всего: упаковка (1), пакетик (3)
348,70
Экономия: -33,00 грн
315,70 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 34
Всего: упаковка (4), пакетик (1)
399,60
Экономия: -87,10 грн
312,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (3)
373,89
Экономия: -53,87 грн
320,02 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 51
Всего: упаковка (1), пакетик (5)
365,20
Экономия: -49,50 грн
315,70 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
Всего: упаковка (1), пакетик (3)
326,52 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
Всего: упаковка (2)
354,99
Экономия: -42,45 грн
312,54 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Круглосуточно
Днепр, ул. Ближняя, 31
Всего: упаковка (2), пакетик (2)
389,90
Экономия: -74,20 грн
315,70 грн
Аптека социальных цен
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Открыто Закроется в 00:00
Днепр, ул. Ближняя, 31
Всего: упаковка (2)
365,20
Экономия: -49,50 грн
315,70 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Новокодацкая, 2
Всего: пакетик (5)
403,60
Экономия: -87,90 грн
315,70 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Коробова, 2
Всего: упаковка (1), пакетик (6)
372,70
Экономия: -57,00 грн
315,70 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (2), пакетик (5)
355,00
Экономия: -34,55 грн
320,45 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-М
Всего: упаковка (1)
376,10
Экономия: -60,40 грн
315,70 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Коробова, 2-Д
Всего: упаковка (2)
325,10 грн
Не болей! семья аптек
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Открыто Закроется через 24 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 111
Всего: упаковка (5), пакетик (3)
365,40
Экономия: -43,01 грн
322,39 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (2), пакетик (4)
390,63
Экономия: -71,11 грн
319,52 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (2)
340,99
Экономия: -28,45 грн
312,54 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (5), пакетик (4)
369,68
Экономия: -52,50 грн
317,18 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
Всего: упаковка (2)
306,43 грн