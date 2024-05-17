Все аптеки Украины
ATC-классификацияСРЕДСТВА, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА РЕСПИРАТОРНУЮ СИСТЕМУСРЕДСТВА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ КАШЛЕ И ПРОСТУДНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХОТХАРКИВАЮЩИЕ СРЕДСТВА, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ КОМБИНИРОВАННЫХ ПРЕПАРАТОВ, СОДЕРЖАЩИХ ПРОТИВОКАШЛЕВЫЕ СРЕДСТВАМуколитические средстваАцетилцистеинАЦЦ® 100Цены в аптеках

АЦЦ® 100 порошок для орального раствора 100 мг пакетик 3 г, №20 - Одесса (99300) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 234 аптеках
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Воробьева Академика, 5-Г
Всего: упаковка (1), пакетик (15)
254,40 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 39/4
Всего: упаковка (3), пакетик (14)
353,80
Экономия: -109,10 грн
244,70 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
Всего: упаковка (1), пакетик (3)
287,70 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
Всего: упаковка (2), пакетик (6)
265,79
Экономия: -7,79 грн
258,00 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Балковская, 30-Б
Всего: упаковка (1)
296,50 грн
Аптекарь
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Бугаевская, 21-В
Всего: порошок для орального раствора (14)
288,10 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Открыто Закроется через 25 мин
Одесса, ул. Пишоновская, 20/2
Всего: порошок для орального раствора (4)
291,00 грн
Аптека шар@
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
Всего: упаковка (1), пакетик (7)
297,93
Экономия: -53,85 грн
244,08 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нежинская, 25
Всего: упаковка (1), пакетик (17)
254,40 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нежинская, 29
Всего: упаковка (2)
280,78
Экономия: -36,70 грн
244,08 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Садиковская, 25
Всего: упаковка (1)
309,99
Экономия: -65,20 грн
244,79 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 12
Всего: упаковка (1), пакетик (4)
271,30 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 14
Всего: упаковка (2)
254,40 грн
Аптека нц
Подробнее
Открыто Закроется в 19:00
Одесса, ул. Дворянская, 28
Всего: упаковка (1)
302,29
Экономия: -40,78 грн
261,51 грн
Аптека нежных цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Толстого Льва, 21
Всего: упаковка (1), пакетик (10)
283,45
Экономия: -42,54 грн
240,91 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: порошок для орального раствора (7)
235,14
Экономия: -9,15 грн
225,99 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (1)
285,99
Экономия: -41,20 грн
244,79 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
Всего: упаковка (2)
296,79
Экономия: -52,22 грн
244,57 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Степовая, 28
Всего: упаковка (1), пакетик (15)
277,55
Экономия: -26,54 грн
251,01 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Черноморского Казачества, 5
Всего: упаковка (1)
239,92 грн