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АЦЦ® 100 порошок для орального раствора 100 мг пакетик 3 г, №20 - Львов (99300) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 327 аптеках
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
Всего: порошок для орального раствора (12)
252,00 грн
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: упаковка (1)
302,29
Экономия: -40,78 грн
261,51 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (2)
239,92 грн
Аптека сальве
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Закрыто Открывается через 59 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
263,50 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: порошок для орального раствора (17)
275,39
Экономия: -32,93 грн
242,46 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Леонтовича, 1
Всего: порошок для орального раствора (11)
240,13 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: упаковка (1)
274,99
Экономия: -30,20 грн
244,79 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Словацкого, 2
Всего: упаковка (1)
252,00 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
Всего: упаковка (1)
283,80 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
Всего: упаковка (2)
239,92 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 11
Всего: упаковка (1), пакетик (3)
353,80
Экономия: -109,10 грн
244,70 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 30
Всего: порошок для орального раствора (14)
252,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: порошок для орального раствора (14)
306,99
Экономия: -62,20 грн
244,79 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: порошок для орального раствора (10)
299,99
Экономия: -55,20 грн
244,79 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, просп. Свободы, 33
Всего: упаковка (1)
252,00 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (1)
261,01
Экономия: -18,55 грн
242,46 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 5
Всего: пакетик (17)
353,60
Экономия: -108,90 грн
244,70 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (1), пакетик (16)
282,75
Экономия: -40,29 грн
242,46 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Городоцкая, 3
Всего: порошок для орального раствора (6)
252,00 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:45
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (1)
262,99
Экономия: -18,20 грн
244,79 грн