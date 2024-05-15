Все аптеки Украины
ATC-классификацияСРЕДСТВА, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА РЕСПИРАТОРНУЮ СИСТЕМУСРЕДСТВА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ КАШЛЕ И ПРОСТУДНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХОТХАРКИВАЮЩИЕ СРЕДСТВА, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ КОМБИНИРОВАННЫХ ПРЕПАРАТОВ, СОДЕРЖАЩИХ ПРОТИВОКАШЛЕВЫЕ СРЕДСТВАМуколитические средстваАцетилцистеинАЦЦ® 100Цены в аптеках

АЦЦ® 100 порошок для орального раствора 100 мг пакетик 3 г, №20 - Днепр (Днепропетровск) (99300) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 277 аптеках
Аптека шар@
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (1)
295,29
Экономия: -52,83 грн
242,46 грн
Не болей
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (1), пакетик (4)
286,30
Экономия: -43,84 грн
242,46 грн
1 социальна аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 53-А
Всего: упаковка (2), пакетик (3)
290,60
Экономия: -43,30 грн
247,30 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 34
Всего: упаковка (1), пакетик (9)
353,80
Экономия: -109,10 грн
244,70 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (1), пакетик (18)
295,74
Экономия: -57,69 грн
238,05 грн
1 социальна аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 51
Всего: упаковка (2), пакетик (10)
306,20
Экономия: -58,90 грн
247,30 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
Всего: упаковка (1), пакетик (5)
247,40 грн
Аптека бам
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
Всего: упаковка (1)
274,99
Экономия: -30,20 грн
244,79 грн
Региональная аптечная сеть руан
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Коробова, 2
Всего: упаковка (3), пакетик (11)
325,00
Экономия: -77,70 грн
247,30 грн
Не болей
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (1), пакетик (6)
279,22
Экономия: -44,42 грн
234,80 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Коробова, 2-Д
Всего: упаковка (1)
254,54 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (1), пакетик (17)
305,25
Экономия: -67,20 грн
238,05 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (1)
267,99
Экономия: -23,20 грн
244,79 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (2), пакетик (4)
295,54
Экономия: -48,63 грн
246,91 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
Всего: упаковка (1)
238,72 грн
1 социальна аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (1), пакетик (12)
290,60
Экономия: -43,30 грн
247,30 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (1), пакетик (12)
294,40
Экономия: -47,53 грн
246,87 грн
Не болей
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: упаковка (1), пакетик (10)
286,44
Экономия: -48,27 грн
238,17 грн
Аптека шар@
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: порошок для орального раствора (18)
284,04
Экономия: -45,99 грн
238,05 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
Всего: порошок для орального раствора (15)
281,19
Экономия: -43,14 грн
238,05 грн