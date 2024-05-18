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Альбендазол-Фармекс таблетки 400 мг блистер, №3 - Запорожье (562177) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 8 аптеках
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (2)
87,00
Экономия: -14,00 грн
73,00 грн
Народная аптека
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Закрыто
Запорожье, просп. Соборный, 88
Всего: упаковка (10)
89,05
Экономия: -16,05 грн
73,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Историческая, 35
Всего: упаковка (2)
82,08
Экономия: -5,13 грн
76,95 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Всего: упаковка (3)
89,05
Экономия: -16,05 грн
73,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Ладожская, 13-Б
Всего: упаковка (2)
80,30
Экономия: -3,30 грн
77,00 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
Всего: упаковка (3)
87,00
Экономия: -14,00 грн
73,00 грн
Социальный проект благодия
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Счастливая, 9
Всего: упаковка (1)
79,41
Экономия: -2,51 грн
76,90 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Юбилейный / Героев 93-й Бригады, 24/1
Всего: упаковка (1)
87,28
Экономия: -5,28 грн
82,00 грн
В других городах:
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, ж/м Тополь-1, 15
Всего: упаковка (2)
80,03
Экономия: -3,03 грн
77,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, бульв. Славы, 28
Всего: упаковка (1)
83,59
Экономия: -4,59 грн
79,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 30-Д
Всего: упаковка (3)
84,69
Экономия: -2,75 грн
81,94 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 23
Всего: упаковка (1)
86,62
Экономия: -4,62 грн
82,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Хмельницкого Богдана, 123
Всего: упаковка (1)
86,47
Экономия: -3,57 грн
82,90 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 3
Всего: упаковка (4)
82,60
Экономия: -2,70 грн
79,90 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Архитектора Петрова Олега, 11-А
Всего: упаковка (1)
82,08
Экономия: -4,39 грн
77,69 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (2)
88,47
Экономия: -5,57 грн
82,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Центральная, 2/4
Всего: упаковка (6)
79,68
Экономия: -2,78 грн
76,90 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Леси Украинки, 19
Всего: упаковка (2)
89,45
Экономия: -7,51 грн
81,94 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (23)
85,36
Экономия: -4,36 грн
81,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, ул. Пастера, 2
Всего: упаковка (3)
83,29
Экономия: -5,64 грн
77,65 грн