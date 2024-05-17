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Альбендазол-Фармекс таблетки 400 мг блистер, №3 - Одесса (562177) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Степовая, 28
Всего: упаковка (5)
80,48
Экономия: -2,48 грн
78,00 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:30
Одесса, просп. Адмиральский, 1-В
Всего: упаковка (5)
86,32
Экономия: -4,42 грн
81,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Героев обороны Одессы, 52-А
Всего: упаковка (4)
80,51
Экономия: -3,51 грн
77,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Палия Семена, 100/1
Всего: упаковка (5)
89,90
Экономия: -10,37 грн
79,53 грн
В других городах:
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Белгород-Днестровский, ул. Еврейская, 26-Б
Всего: упаковка (3)
88,30
Экономия: -15,82 грн
72,48 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Николаев, ул. Строителей, 10/2
Всего: упаковка (1)
88,30
Экономия: -15,82 грн
72,48 грн
Медпрепараты
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Открыто Закроется в 16:00
Херсон, ул. Университетская, 157
Всего: упаковка (5)
83,83
Экономия: -9,56 грн
74,27 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Подольск, ул. Толстого Льва, 1-Б
Всего: упаковка (1)
80,45
Экономия: -6,29 грн
74,16 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Балта, ул. Любомирская, 177
Всего: упаковка (2)
85,53
Экономия: -4,83 грн
80,70 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Пашутинская, 75
Всего: упаковка (1)
86,50
Экономия: -14,02 грн
72,48 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Преображенская, 16-П
Всего: упаковка (3)
82,46
Экономия: -4,77 грн
77,69 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
Всего: упаковка (3)
81,00
Экономия: -8,00 грн
73,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Умань, ул. Тищика, 25
Всего: упаковка (1)
81,81
Экономия: -7,80 грн
74,01 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Чобану Степана, 22-Г
Всего: упаковка (1)
86,99
Экономия: -14,51 грн
72,48 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Покров, ул. Центральная, 44/19
Всего: упаковка (2)
80,00
Экономия: -8,00 грн
72,00 грн
Ощад аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Желтые Воды, ул. Казацкой Славы, 26-А
Всего: упаковка (1)
82,50
Экономия: -10,02 грн
72,48 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Корсунь-Шевченковский, ул. Шевченко Тараса, 32
Всего: упаковка (2)
88,30
Экономия: -15,82 грн
72,48 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Корсунь-Шевченковский, ул. Ярослава Мудрого, 38
Всего: упаковка (3)
79,40
Экономия: -3,40 грн
76,00 грн
Аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Вернигоры, 4
Всего: упаковка (2)
85,99
Экономия: -13,51 грн
72,48 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Жмеринка, ул. Центральная, 1
Всего: упаковка (5)
88,30
Экономия: -15,82 грн
72,48 грн