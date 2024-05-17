Альбендазол-Фармекс таблетки 400 мг блистер, №3 - Львов (562177) Лекарственный препарат - Цены
К сожалению, препарат в аптеках города Львов не найденоВ других городах:
Аптека бам
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Всего: упаковка (2)
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Бережаны, ул. Бандеры Степана, 12
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Калуш, ул. Хмельницкого Богдана, 4
Подорожник
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Всего: упаковка (3)
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Ивано-Франковск, ул. Пасечная, 2-А
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Всего: упаковка (10)
Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Независимости, 36
Подорожник
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Ивано-Франковск, ул. Независимости, 189-Б
Аптека низких цен
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Всего: упаковка (4)
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Ивано-Франковск, ул. Бандеры Степана, 77-Б
Аптека бам
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Ивано-Франковск, ул. Коновальца, 149
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Тернополь, ул. Шептицкого, 1
Социальная аптека
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Волочиск, ул. Независимости, 17
Свк фарм
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Всего: упаковка (6)
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Волочиск, ул. Петлюры Симона, 6
Аптека копейка
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Всего: упаковка (19)
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Коломыя, перек. Шевченко / Лермонтова, 26/1
Авк фарм
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Всего: упаковка (8)
Закрыто Открывается в 08:00
Ровно, ул. Шевченко, 18
Подорожник
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Всего: упаковка (1)
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Ровно, ул. Богоявленская, 41
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Ровно, просп. Князя Романа, 9
Аптека низких цен
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Хуст, ул. Карпатской Сечи, 22
Свк фарм
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Нетишин, просп. Независимости, 15
Авк фарм
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Всего: упаковка (6)
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Изяслав, ул. Шевченко, 25
Аптека низких цен
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Всего: упаковка (3)
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Костополь, ул. Руданского Степана, 2-Д
Авк фарм
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Славута, ул. Защитников Украины, 19-А
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Хмельницкий, шоссе Львовское, 55/2