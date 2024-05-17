К сожалению, препарат в аптеках города Львов не найдено

В других городах:

Аптека бам Подробнее Закрыто Открывается в 07:30 График работы Бережаны, ул. Бандеры Степана, 12 Всего: упаковка (2) 80,99 Экономия: -8,46 грн 72,53 грн Забронировать

Подорожник Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Калуш, ул. Хмельницкого Богдана, 4 Всего: упаковка (1) 89,05 Экономия: -16,52 грн 72,53 грн Забронировать

Подорожник Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Ивано-Франковск, ул. Пасечная, 2-А Всего: упаковка (3) 88,51 Экономия: -15,98 грн 72,53 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Ивано-Франковск, ул. Независимости, 36 Всего: упаковка (10) 85,09 Экономия: -5,87 грн 79,22 грн Забронировать

Подорожник Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Ивано-Франковск, ул. Независимости, 189-Б Всего: упаковка (1) 89,05 Экономия: -16,52 грн 72,53 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Ивано-Франковск, ул. Бандеры Степана, 77-Б Всего: упаковка (4) 79,46 Экономия: -3,46 грн 76,00 грн Забронировать

Аптека бам Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Ивано-Франковск, ул. Коновальца, 149 Всего: упаковка (1) 87,50 Экономия: -14,97 грн 72,53 грн Забронировать

Аптека бам Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Тернополь, ул. Шептицкого, 1 Всего: упаковка (5) 86,50 Экономия: -13,97 грн 72,53 грн Забронировать

Социальная аптека Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Волочиск, ул. Независимости, 17 Всего: упаковка (2) 89,00 грн Забронировать

Свк фарм Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Волочиск, ул. Петлюры Симона, 6 Всего: упаковка (6) 78,50 Экономия: -2,35 грн 76,15 грн Забронировать

Аптека копейка Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Коломыя, перек. Шевченко / Лермонтова, 26/1 Всего: упаковка (19) 80,31 Экономия: -2,41 грн 77,90 грн Забронировать

Авк фарм Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Ровно, ул. Шевченко, 18 Всего: упаковка (8) 78,50 грн Забронировать

Подорожник Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Ровно, ул. Богоявленская, 41 Всего: упаковка (1) 86,50 Экономия: -13,97 грн 72,53 грн Забронировать

Аптека бам Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Ровно, просп. Князя Романа, 9 Всего: упаковка (1) 80,99 Экономия: -8,46 грн 72,53 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Хуст, ул. Карпатской Сечи, 22 Всего: упаковка (3) 78,53 Экономия: -3,53 грн 75,00 грн Забронировать

Свк фарм Подробнее Закрыто Открывается в 07:00 График работы Нетишин, просп. Независимости, 15 Всего: упаковка (8) 78,50 Экономия: -3,92 грн 74,58 грн Забронировать

Авк фарм Подробнее Закрыто Открывается в 07:00 График работы Изяслав, ул. Шевченко, 25 Всего: упаковка (6) 78,50 Экономия: -2,35 грн 76,15 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Закрыто Открывается в 07:30 График работы Костополь, ул. Руданского Степана, 2-Д Всего: упаковка (3) 81,92 Экономия: -2,92 грн 79,00 грн Забронировать

Авк фарм Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Славута, ул. Защитников Украины, 19-А Всего: упаковка (4) 78,50 Экономия: -2,35 грн 76,15 грн Забронировать

Подорожник Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Хмельницкий, шоссе Львовское, 55/2 Всего: упаковка (2) 88,53 Экономия: -16,00 грн 72,53 грн Забронировать