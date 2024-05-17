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Альбендазол-Фармекс таблетки 400 мг блистер, №3 - Львов (562177) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Львов не найдено
В других городах:
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:30
Бережаны, ул. Бандеры Степана, 12
Всего: упаковка (2)
80,99
Экономия: -8,46 грн
72,53 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Калуш, ул. Хмельницкого Богдана, 4
Всего: упаковка (1)
89,05
Экономия: -16,52 грн
72,53 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Пасечная, 2-А
Всего: упаковка (3)
88,51
Экономия: -15,98 грн
72,53 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Независимости, 36
Всего: упаковка (10)
85,09
Экономия: -5,87 грн
79,22 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Независимости, 189-Б
Всего: упаковка (1)
89,05
Экономия: -16,52 грн
72,53 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Бандеры Степана, 77-Б
Всего: упаковка (4)
79,46
Экономия: -3,46 грн
76,00 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Коновальца, 149
Всего: упаковка (1)
87,50
Экономия: -14,97 грн
72,53 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Шептицкого, 1
Всего: упаковка (5)
86,50
Экономия: -13,97 грн
72,53 грн
Социальная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Волочиск, ул. Независимости, 17
Всего: упаковка (2)
89,00 грн
Свк фарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Волочиск, ул. Петлюры Симона, 6
Всего: упаковка (6)
78,50
Экономия: -2,35 грн
76,15 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Коломыя, перек. Шевченко / Лермонтова, 26/1
Всего: упаковка (19)
80,31
Экономия: -2,41 грн
77,90 грн
Авк фарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Ровно, ул. Шевченко, 18
Всего: упаковка (8)
78,50 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Ровно, ул. Богоявленская, 41
Всего: упаковка (1)
86,50
Экономия: -13,97 грн
72,53 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Ровно, просп. Князя Романа, 9
Всего: упаковка (1)
80,99
Экономия: -8,46 грн
72,53 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Хуст, ул. Карпатской Сечи, 22
Всего: упаковка (3)
78,53
Экономия: -3,53 грн
75,00 грн
Свк фарм
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Закрыто Открывается в 07:00
Нетишин, просп. Независимости, 15
Всего: упаковка (8)
78,50
Экономия: -3,92 грн
74,58 грн
Авк фарм
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Закрыто Открывается в 07:00
Изяслав, ул. Шевченко, 25
Всего: упаковка (6)
78,50
Экономия: -2,35 грн
76,15 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Костополь, ул. Руданского Степана, 2-Д
Всего: упаковка (3)
81,92
Экономия: -2,92 грн
79,00 грн
Авк фарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Славута, ул. Защитников Украины, 19-А
Всего: упаковка (4)
78,50
Экономия: -2,35 грн
76,15 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Хмельницкий, шоссе Львовское, 55/2
Всего: упаковка (2)
88,53
Экономия: -16,00 грн
72,53 грн