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Альбендазол-Фармекс таблетки 400 мг блистер, №3 - Харьков (562177) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
Аптека24
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 144
Всего: упаковка (3)
86,40 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. 23-го Августа, 67-А
Всего: упаковка (3)
78,77
Экономия: -3,47 грн
75,30 грн
В других городах:
Аптеки украины
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Закрыто Открывается в 07:30
Полтава, ул. Панянка, 65-Б
Всего: упаковка (2)
86,40 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Полтава, ул. Гоголя, 26
Всего: упаковка (1)
88,99
Экономия: -16,44 грн
72,55 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Алмазная, 6/11
Всего: упаковка (2)
83,50
Экономия: -10,95 грн
72,55 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Сумы, ул. Героев Крут, 60/4
Всего: упаковка (1)
88,99
Экономия: -16,44 грн
72,55 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Днепр, ул. Калиновая, 14
Всего: упаковка (2)
80,91
Экономия: -3,28 грн
77,63 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Березинская, 19
Всего: упаковка (1)
85,18
Экономия: -7,50 грн
77,68 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Слобожанский, 46
Всего: упаковка (2)
83,68
Экономия: -6,05 грн
77,63 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, просп. Мира, 63-А
Всего: упаковка (2)
82,68
Экономия: -3,78 грн
78,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, шоссе Донецкое, 122
Всего: упаковка (2)
85,30
Экономия: -7,70 грн
77,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Временная, 2
Всего: упаковка (2)
84,75
Экономия: -10,68 грн
74,07 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, просп. Слобожанский, 4
Всего: упаковка (4)
81,41
Экономия: -4,41 грн
77,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Солнечная Набережная, 34-Б
Всего: упаковка (1)
82,09
Экономия: -4,44 грн
77,65 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, ул. Пастера, 2
Всего: упаковка (3)
80,26
Экономия: -2,56 грн
77,70 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Центральная, 2/4
Всего: упаковка (3)
81,14
Экономия: -4,24 грн
76,90 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 123/2
Всего: упаковка (2)
79,04
Экономия: -3,04 грн
76,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Леси Украинки, 19
Всего: упаковка (3)
88,04
Экономия: -6,10 грн
81,94 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Архитектора Петрова Олега, 11-А
Всего: упаковка (1)
81,15
Экономия: -3,52 грн
77,63 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
Всего: упаковка (5)
84,46
Экономия: -6,80 грн
77,66 грн