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Альбендазол-Фармекс таблетки 400 мг блистер, №3 - Днепр (Днепропетровск) (562177) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 24 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (23)
86,04
Экономия: -5,04 грн
81,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (2)
86,24
Экономия: -3,34 грн
82,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
Всего: упаковка (5)
84,46
Экономия: -7,44 грн
77,02 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Парусный, 18-Л
Всего: упаковка (3)
79,99
Экономия: -3,99 грн
76,00 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 123/2
Всего: упаковка (2)
79,04
Экономия: -3,04 грн
76,00 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Независимости, 27
Всего: упаковка (2)
82,77
Экономия: -5,75 грн
77,02 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Пастера, 2
Всего: упаковка (3)
80,26
Экономия: -3,31 грн
76,95 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Леси Украинки, 19
Всего: упаковка (3)
88,04
Экономия: -11,02 грн
77,02 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Центральная, 2/4
Всего: упаковка (2)
81,14
Экономия: -4,27 грн
76,87 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Хмельницкого Богдана, 123
Всего: упаковка (1)
86,32
Экономия: -3,42 грн
82,90 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Архитектора Петрова Олега, 11-А
Всего: упаковка (1)
81,15
Экономия: -4,14 грн
77,01 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Слобожанский, 4
Всего: упаковка (4)
81,41
Экономия: -4,41 грн
77,00 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Солнечная Набережная, 34-Б
Всего: упаковка (1)
82,09
Экономия: -8,00 грн
74,09 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ж/м Тополь-1, 15
Всего: упаковка (2)
81,86
Экономия: -4,93 грн
76,93 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Мира, 63-А
Всего: упаковка (2)
82,68
Экономия: -3,78 грн
78,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, шоссе Донецкое, 122
Всего: упаковка (2)
85,30
Экономия: -8,38 грн
76,92 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Героев, 3
Всего: упаковка (4)
83,41
Экономия: -3,51 грн
79,90 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Березинская, 19
Всего: упаковка (1)
85,18
Экономия: -8,16 грн
77,02 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, бульв. Славы, 28
Всего: упаковка (1)
83,61
Экономия: -4,61 грн
79,00 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Героев, 30-Д
Всего: упаковка (4)
87,57
Экономия: -5,63 грн
81,94 грн