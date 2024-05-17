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Альбензи суспензия оральная 200 мг/5 мл флакон в коробке картонной 10 мл, №1 - Львов (427287) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 43 аптеках
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: упаковка (47)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
115,30 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
121,36
Экономия: -5,57 грн
115,79 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: упаковка (47)
Наличие на 2024-05-21 - 20:00
115,30 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: упаковка (47)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
115,30 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: упаковка (47)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
115,30 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (47)
Наличие на 2024-05-21 - 14:00
115,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (1)
128,14
Экономия: -11,86 грн
116,28 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:45
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (47)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
115,30 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (47)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
115,30 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (47)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
115,30 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, пл. Мицкевича, 5
Всего: упаковка (1)
113,20 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кулиша, 15
Всего: упаковка (47)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
115,30 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Русовых, 1
Всего: упаковка (1)
108,91 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: упаковка (1)
122,40
Экономия: -9,53 грн
112,87 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
Всего: упаковка (47)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
115,30 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Чупринки Генерала, 45
Всего: упаковка (47)
Наличие на 2024-05-21 - 18:00
115,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (1)
124,14
Экономия: -7,72 грн
116,42 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, пл. Соборная, 17
Всего: упаковка (47)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
115,30 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 149
Всего: упаковка (47)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
115,30 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Львов, ул. Горской, 9
Всего: упаковка (47)
Наличие на 2024-05-21 - 18:00
115,30 грн