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Альбензи суспензия оральная 200 мг/5 мл флакон в коробке картонной 10 мл, №1 - Днепр (Днепропетровск) (427287) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 80 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (1)
129,49
Экономия: -14,86 грн
114,63 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (47)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
115,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (1)
129,81
Экономия: -15,19 грн
114,62 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (1)
123,42
Экономия: -9,36 грн
114,06 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (1)
135,55
Экономия: -21,88 грн
113,67 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (47)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
115,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (1)
129,39
Экономия: -15,33 грн
114,06 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (1)
128,89
Экономия: -14,83 грн
114,06 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (47)
Наличие на 2024-05-16 - 14:00
115,30 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: упаковка (47)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
115,30 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
Всего: упаковка (1)
131,57
Экономия: -16,86 грн
114,71 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
Всего: упаковка (1)
132,36
Экономия: -17,65 грн
114,71 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
Всего: упаковка (47)
Наличие на 2024-05-16 - 15:00
115,30 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
Всего: упаковка (1)
128,65
Экономия: -16,11 грн
112,54 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 2-Б
Всего: упаковка (1)
122,64
Экономия: -8,64 грн
114,00 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 125
Всего: упаковка (1)
123,99
Экономия: -9,99 грн
114,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
Всего: упаковка (47)
Наличие на 2024-05-16 - 14:00
115,30 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Парусный, 18-Б
Всего: упаковка (1)
125,99
Экономия: -17,08 грн
108,91 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Парусный, 18-Л
Всего: упаковка (1)
119,99
Экономия: -7,72 грн
112,27 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 123/2
Всего: упаковка (1)
118,56
Экономия: -4,56 грн
114,00 грн