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Астрацитрон Фито порошок саше 4.5 г, №30 - Днепр (Днепропетровск) (915778) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 28 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (64)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
485,30 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (64)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
485,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (64)
Наличие на 2024-05-16 - 13:00
485,30 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (64)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
485,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (1)
541,12
Экономия: -98,51 грн
442,61 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (1)
483,99
Экономия: -45,36 грн
438,63 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (64)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
485,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (64)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
485,30 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (1)
503,66
Экономия: -54,80 грн
448,86 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
Всего: упаковка (1)
499,48
Экономия: -59,11 грн
440,37 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: упаковка (64)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
485,30 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
Всего: упаковка (64)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
485,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
Всего: упаковка (64)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
485,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
Всего: упаковка (64)
Наличие на 2024-05-16 - 15:00
485,30 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
Всего: упаковка (64)
Наличие на 2024-05-16 - 15:00
485,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 2-Б
Всего: упаковка (64)
Наличие на 2024-05-16 - 14:00
485,30 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 125
Всего: упаковка (64)
Наличие на 2024-05-16 - 14:00
485,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
Всего: упаковка (64)
Наличие на 2024-05-16 - 14:00
485,30 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Парусный, 18-Б
Всего: упаковка (1)
478,99
Экономия: -40,36 грн
438,63 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Парусный, 18-Л
Всего: упаковка (1)
470,47
Экономия: -35,99 грн
434,48 грн