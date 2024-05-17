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Алтея классическая сироп флакон 200 мл, №1 - Одесса (892703) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Палия Семена, 118
Всего: упаковка (1)
55,60
Экономия: -6,85 грн
48,75 грн
В других городах:
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кременчуг, просп. Свободы, 83/1
Всего: упаковка (1)
54,57
Экономия: -5,22 грн
49,35 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 19:00
Вольнянск, пер. Гнаровской, 11-Б
Всего: упаковка (1)
65,40
Экономия: -16,65 грн
48,75 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Новомосковск, ул. Гетманская, 38
Всего: упаковка (3)
62,30
Экономия: -13,55 грн
48,75 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Мишуги Александра, 3-В
Всего: упаковка (1)
65,14
Экономия: -16,39 грн
48,75 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Драгоманова, 6/1
Всего: упаковка (1)
58,24
Экономия: -9,49 грн
48,75 грн
Аптека нц
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 81
Всего: упаковка (1)
60,99
Экономия: -7,64 грн
53,35 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, бульв. Жюля Верна, 7
Всего: упаковка (1)
71,10
Экономия: -17,70 грн
53,40 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Волочиск, ул. Независимости, 25
Всего: упаковка (1)
75,90
Экономия: -27,15 грн
48,75 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Криховцы, ул. Слободская, 2
Всего: упаковка (1)
72,80
Экономия: -24,05 грн
48,75 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Самбор, ул. Мазепы, 11
Всего: упаковка (1)
69,90
Экономия: -21,15 грн
48,75 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Ужгород, просп. Свободы, 52
Всего: упаковка (1)
65,32
Экономия: -16,57 грн
48,75 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Ковель, ул. Пчелки Елены, 1
Всего: упаковка (1)
59,62
Экономия: -10,87 грн
48,75 грн
Класна аптека
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Открыто Круглосуточно
Харьков, просп. Байрона, 136/8
Всего: упаковка (1)
57,50 грн
Аптека
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Открыто Закроется в 18:00
Харьков, ул. Балакирева, 17-А
Всего: упаковка (1)
80,50 грн
В других городах больше нет предложений с препаратом