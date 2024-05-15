К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найдено

В других городах:

Аптека низких цен Подробнее Закрыто Открывается в 07:30 График работы Сумы, ул. Нижневоскресенская, 1 Всего: упаковка (1) 82,09 Экономия: -7,29 грн 74,80 грн Забронировать

Аптека копейка Подробнее Закрыто Открывается в 07:30 График работы Днепр, ул. Пастера, 2 Всего: упаковка (2) 80,26 Экономия: -5,71 грн 74,55 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Днепр, ул. Центральная, 2/4 Всего: упаковка (2) 81,25 Экономия: -6,94 грн 74,31 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Днепр, просп. Хмельницкого Богдана, 113 Всего: упаковка (1) 88,04 Экономия: -13,29 грн 74,75 грн Забронировать

Не болей Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Никополь, ул. Шевченко Тараса, 188/1 Всего: упаковка (2) 82,68 Экономия: -7,82 грн 74,86 грн Забронировать

Аптека копейка Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Черкассы, бульв. Шевченко, 335 Всего: упаковка (2) 83,22 Экономия: -8,36 грн 74,86 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71 Всего: упаковка (2) 82,03 Экономия: -7,38 грн 74,65 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Киев, просп. Красной Калины, 60/10 Всего: упаковка (2) 84,05 Экономия: -9,58 грн 74,47 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Киев, ул. Гусовского, 8/10 Всего: упаковка (4) 92,80 Экономия: -18,93 грн 73,87 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Киев, ул. Липковского Василия, 23 Всего: упаковка (3) 86,23 Экономия: -11,29 грн 74,94 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Киев, просп. Лобановского, 6-А Всего: упаковка (1) 81,29 Экономия: -6,31 грн 74,98 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Киев, перек. Деревлянская / Белорусская, 12/42 Всего: упаковка (1) 84,85 Экономия: -10,14 грн 74,71 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Киев, просп. Европейского Союза, 12-В Всего: упаковка (2) 81,83 Экономия: -7,28 грн 74,55 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Закрыто Открывается в 07:30 График работы Любашевка, ул. Софиевская, 93-Б Всего: упаковка (4) 80,22 Экономия: -5,24 грн 74,98 грн Забронировать

D.s. Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Хмельницкий, ул. Заречанская, 11-А Всего: упаковка (1) 95,95 грн Забронировать

D.s. Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Хмельницкий, ул. Заречанская, 38 Всего: упаковка (1) 84,96 грн Забронировать

D.s. Подробнее Закрыто Открывается в 10:00 График работы Хмельницкий, ул. Бандеры Степана, 2-А Всего: упаковка (2) 95,95 грн Забронировать

D.s. Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Хмельницкий, ул. Проскуровская, 18 Всего: упаковка (2) 95,95 грн Забронировать

D.s. Подробнее Открыто Круглосуточно Нетишин, просп. Независимости, 22-Б Всего: упаковка (2) 95,95 грн Забронировать

Аптека копейка Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Каменец-Подольский, ул. Князей Кориатовичей, 14-Л Всего: упаковка (1) 81,69 Экономия: -7,38 грн 74,31 грн Забронировать