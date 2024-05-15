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Косметические средстваКосметические средства для здоровьяALPA (АЛПА) францовка ЛЕСАНАЦены в аптеках

ALPA (АЛПА) францовка ЛЕСАНА раствор спиртовой 160 мл - Харьков (814719) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найдено
В других городах:
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Сумы, ул. Нижневоскресенская, 1
Всего: упаковка (1)
82,09
Экономия: -7,29 грн
74,80 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, ул. Пастера, 2
Всего: упаковка (2)
80,26
Экономия: -5,71 грн
74,55 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Центральная, 2/4
Всего: упаковка (2)
81,25
Экономия: -6,94 грн
74,31 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Хмельницкого Богдана, 113
Всего: упаковка (1)
88,04
Экономия: -13,29 грн
74,75 грн
Не болей
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Закрыто Открывается в 08:00
Никополь, ул. Шевченко Тараса, 188/1
Всего: упаковка (2)
82,68
Экономия: -7,82 грн
74,86 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 335
Всего: упаковка (2)
83,22
Экономия: -8,36 грн
74,86 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
Всего: упаковка (2)
82,03
Экономия: -7,38 грн
74,65 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Красной Калины, 60/10
Всего: упаковка (2)
84,05
Экономия: -9,58 грн
74,47 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Гусовского, 8/10
Всего: упаковка (4)
92,80
Экономия: -18,93 грн
73,87 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Липковского Василия, 23
Всего: упаковка (3)
86,23
Экономия: -11,29 грн
74,94 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Лобановского, 6-А
Всего: упаковка (1)
81,29
Экономия: -6,31 грн
74,98 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, перек. Деревлянская / Белорусская, 12/42
Всего: упаковка (1)
84,85
Экономия: -10,14 грн
74,71 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Европейского Союза, 12-В
Всего: упаковка (2)
81,83
Экономия: -7,28 грн
74,55 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Любашевка, ул. Софиевская, 93-Б
Всего: упаковка (4)
80,22
Экономия: -5,24 грн
74,98 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Заречанская, 11-А
Всего: упаковка (1)
95,95 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Заречанская, 38
Всего: упаковка (1)
84,96 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 10:00
Хмельницкий, ул. Бандеры Степана, 2-А
Всего: упаковка (2)
95,95 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Проскуровская, 18
Всего: упаковка (2)
95,95 грн
D.s.
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Открыто Круглосуточно
Нетишин, просп. Независимости, 22-Б
Всего: упаковка (2)
95,95 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменец-Подольский, ул. Князей Кориатовичей, 14-Л
Всего: упаковка (1)
81,69
Экономия: -7,38 грн
74,31 грн