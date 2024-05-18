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Батончик фруктовый Castus на финиковой основе батончик 20 г со вкусом банана, №1 - Запорожье (925869) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 13 аптеках
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Запорожье, просп. Соборный, 148
Всего: упаковка (5)
27,90 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Победы, 119
Всего: упаковка (2)
27,90 грн
1 социальна аптека
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Запорожье, ул. Сталеваров, 7
Всего: упаковка (19)
27,90 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Победы, 64
Всего: упаковка (3)
27,90 грн
1 социальна аптека
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Запорожье, ул. Почтовая, 27/29
Всего: упаковка (8)
27,90 грн
Аптека доброго дня
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Запорожье, ул. Чаривная, 74
Всего: упаковка (24)
27,90 грн
1 социальна аптека
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Запорожье, просп. Соборный, 18-А
Всего: упаковка (9)
27,90 грн
1 социальна аптека
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Запорожье, ул. Ладожская, 18-В
Всего: упаковка (1)
27,90 грн
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Запорожье, ул. Сытова, 4-А
Всего: упаковка (22)
27,90 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сытова, 7-А
Всего: упаковка (24)
27,90 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, шоссе Ореховское, 10-Г
Всего: упаковка (7)
27,90 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожского казачества, 27
Всего: упаковка (23)
27,90 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сорочинская, 9-Б
Всего: упаковка (15)
27,90 грн
В других городах:
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Синельниково, ул. Садовая, 106
Всего: упаковка (15)
27,90 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 07:00
Синельниково, ул. Садовая, 2-А
Всего: упаковка (19)
27,90 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Паршина, 16-Б
Всего: упаковка (12)
27,90 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ж/м Тополь-2, 28
Всего: упаковка (11)
27,90 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Закрыто Открывается в 07:30
Илларионово, пл. Привокзальная, 1
Всего: упаковка (15)
27,90 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, ул. 20-летия Победы, 23
Всего: упаковка (11)
27,90 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. 20-летия Победы, 33
Всего: упаковка (4)
27,90 грн