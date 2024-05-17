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Батончик фруктовый Castus на финиковой основе батончик 20 г со вкусом банана, №1 - Одесса (925869) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 9 аптеках
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 39/4
Всего: упаковка (10)
27,90 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Нежинская, 54
Всего: упаковка (24)
27,90 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Степовая, 52/1
Всего: упаковка (16)
27,90 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 19:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 27
Всего: упаковка (24)
27,90 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 19:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 25
Всего: упаковка (14)
27,90 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 19:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 25
Всего: упаковка (13)
27,90 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 110
Всего: упаковка (9)
27,90 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, пер. Семафорный, 4
Всего: упаковка (24)
27,90 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, просп. Шевченко, 17
Всего: упаковка (23)
27,90 грн
В других городах:
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Черноморск, просп. Мира, 18
Всего: упаковка (23)
27,90 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Белгород-Днестровский, ул. Первомайская, 73
Всего: упаковка (19)
27,90 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Николаев, просп. Богоявленский, 338/1
Всего: упаковка (20)
27,90 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Николаев, ул. Макарова Адмирала, 58-Д
Всего: упаковка (8)
27,90 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Подольск, пер. Независимости, 1-А
Всего: упаковка (23)
27,90 грн
1 социальна аптека
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Подольск, пл. Базарная, 2-А
Всего: упаковка (17)
27,90 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Первомайск, ул. Грушевского Михаила, 33/11
Всего: упаковка (7)
27,90 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Измаил, просп. Независимости, 40-А
Всего: упаковка (2)
27,90 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Новый Буг, ул. Гагарина Юрия, 7
Всего: упаковка (19)
27,90 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Победы, 11
Всего: упаковка (20)
27,90 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Широкое, ул. Соборная, 92
Всего: упаковка (9)
27,90 грн