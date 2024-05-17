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Батончик фруктовый Castus на финиковой основе батончик 20 г со вкусом банана, №1 - Львов (925869) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 20 аптеках
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Львов, ул. Госпитальная, 11
Всего: упаковка (16)
27,90 грн
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Львов, просп. Свободы, 5
Всего: упаковка (24)
27,90 грн
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Львов, ул. Под Дубом, 7-Б
Всего: упаковка (24)
27,90 грн
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Львов, ул. Замарстыновская, 11
Всего: упаковка (15)
27,90 грн
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Львов, ул. Стрыйская, 1
Всего: упаковка (20)
27,90 грн
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Львов, просп. Черновола Вячеслава, 16-И
Всего: упаковка (13)
27,90 грн
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Львов, просп. Черновола Вячеслава, 93
Всего: упаковка (12)
27,90 грн
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Львов, ул. Княгини Ольги, 100-Г
Всего: упаковка (17)
27,90 грн
1 социальна аптека
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Львов, ул. Петлюры Симона, 17
Всего: упаковка (23)
27,90 грн
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Львов, ул. Владимира Великого, 18
Всего: упаковка (25)
27,90 грн
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Львов, ул. Любинская, 96
Всего: упаковка (23)
27,90 грн
1 социальна аптека
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Львов, ул. Широкая, 64
Всего: упаковка (18)
27,90 грн
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Львов, ул. Мазепы, 1-Б
Всего: упаковка (19)
27,90 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Княгини Ольги, 65
Всего: упаковка (12)
27,90 грн
Аптека доброго дня
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Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 176
Всего: упаковка (16)
27,90 грн
Аптека доброго дня
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Львов, ул. Владимира Великого, 58
Всего: упаковка (22)
27,90 грн
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Львов, ул. Кульпарковская, 226-А
Всего: упаковка (10)
27,90 грн
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Патона, 37
Всего: упаковка (16)
27,90 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Хоткевича, 30-А
Всего: упаковка (1)
27,90 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кавалеридзе, 2
Всего: упаковка (24)
27,90 грн
В городе Львов больше нет предложений с препаратом