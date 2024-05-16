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Батончик фруктовый Castus на финиковой основе батончик 20 г со вкусом банана, №1 - Киев (925869) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 144 аптеках
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27,90 грн
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Киев, ул. Саксаганского, 55
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Киев, перек. Петлюры Симона / Саксаганского, 11/106
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27,90 грн
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Киев, ул. Нижний Вал, 37/20
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27,90 грн
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Киев, ул. Саксаганского, 107
Всего: упаковка (6)
27,90 грн
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Киев, ул. Большая Васильковская, 66
Всего: упаковка (9)
27,90 грн
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Киев, перек. Саксаганского / Старовокзальная, 147/5
Всего: упаковка (10)
27,90 грн
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Киев, ул. Жилянская, 107
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Киев, ул. Большая Васильковская, 65
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27,90 грн
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Киев, ул. Большая Васильковская, 71/6
Всего: упаковка (11)
27,90 грн
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Киев, ул. Златоустовская, 48/5
Всего: упаковка (2)
27,90 грн
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Киев, пл. Вокзальная, 1
Всего: упаковка (10)
27,90 грн