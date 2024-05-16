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Батончик фруктовый Castus на финиковой основе батончик 20 г со вкусом банана, №1 - Харьков (925869) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 17 аптеках
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Харьков, ул. Сумская, 6
Всего: упаковка (4)
27,90 грн
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Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (22)
27,90 грн
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Харьков, ул. Рождественская, 29-А
Всего: упаковка (23)
27,90 грн
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Харьков, перек. Культуры / Тринклера, 6/18
Всего: упаковка (30)
27,90 грн
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Харьков, ул. Сумская, 73
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27,90 грн
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Харьков, ул. Культуры, 8
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27,90 грн
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Харьков, просп. Независимости, 7
Всего: упаковка (21)
27,90 грн
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Харьков, ул. Москалевская, 61
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27,90 грн
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Харьков, ул. 23-го Августа, 34
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27,90 грн
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Харьков, просп. Науки, 41/43
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27,90 грн
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Харьков, проезд Стадионный, 5
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27,90 грн
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Харьков, ул. Китаенко, 8
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27,90 грн
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Харьков, просп. Байрона, 183
Всего: упаковка (23)
27,90 грн
1 социальна аптека
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Харьков, ул. Валентиновская, 35/81
Всего: упаковка (5)
27,90 грн
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Харьков, шоссе Салтовское, 262
Всего: упаковка (3)
27,90 грн
1 социальна аптека
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Харьков, просп. Александровский, 81
Всего: упаковка (23)
27,90 грн
1 социальна аптека
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Харьков, просп. Алешина Архитектора, 19
Всего: упаковка (19)
27,90 грн
В других городах:
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Первомайский, м-н 1/2, 29
Всего: упаковка (10)
27,90 грн
1 социальна аптека
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Карловка, ул. Полтавский Шлях, 46
Всего: упаковка (24)
27,90 грн
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Лозовая, ул. Благовещенская, 13
Всего: упаковка (47)
27,90 грн