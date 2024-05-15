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Батончик фруктовый Castus на финиковой основе батончик 20 г со вкусом банана, №1 - Днепр (Днепропетровск) (925869) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 26 аптеках
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Пастера, 6-А
Всего: упаковка (24)
27,90 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется через 19 мин
Днепр, ул. Бандеры Степана, 2
Всего: упаковка (24)
27,90 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется через 19 мин
Днепр, просп. Поля Александра, 59
Всего: упаковка (1)
27,90 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Поля Александра, 104-А
Всего: упаковка (8)
27,90 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Леси Украинки, 19
Всего: упаковка (7)
27,90 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Хмельницкого Богдана, 8
Всего: упаковка (24)
27,90 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется через 19 мин
Днепр, шоссе Донецкое, 2-Б
Всего: упаковка (24)
27,90 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется через 49 мин
Днепр, просп. Хмельницкого Богдана, 119
Всего: упаковка (22)
27,90 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется через 19 мин
Днепр, ул. Вернадского, 17
Всего: упаковка (18)
27,90 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Солнечная Набережная, 2
Всего: упаковка (14)
27,90 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Слобожанский, 1-Ж
Всего: упаковка (24)
27,90 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Набережная Победы, 86-Д
Всего: упаковка (14)
27,90 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, пер. Вольный, 3
Всего: упаковка (24)
27,90 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Березинская, 23-К
Всего: упаковка (24)
27,90 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется через 19 мин
Днепр, просп. Героев, 3
Всего: упаковка (22)
27,90 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ж/м Тополь-2, 28
Всего: упаковка (13)
27,90 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Паршина, 16-Б
Всего: упаковка (12)
27,90 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Слобожанский, 31-Д
Всего: упаковка (10)
27,90 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Слобожанский, 73
Всего: упаковка (15)
27,90 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Калиновая, 3
Всего: упаковка (23)
27,90 грн