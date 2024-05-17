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SVR клариаль дневной корректирующий крем против пигментных пятен SPF 30 30 мл - Одесса (925619) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
Адмирал
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Открыто Круглосуточно
Одесса, просп. Адмиральский, 1-Г
Всего: упаковка (1)
1354,00 грн
Виола
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Открыто Круглосуточно
Одесса, дорога Фонтанская, 59
Всего: упаковка (1)
1354,00 грн
В других городах:
Черноморская
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Открыто Закроется в 20:00
Черноморск, ул. Александрийская, 17-А
Всего: упаковка (1)
1354,00 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 23:00
Николаев, просп. Центральный, 148-А/2
Всего: упаковка (1)
1450,97 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 208/1
Всего: упаковка (1)
1510,65
Экономия: -302,10 грн
1208,55 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Винница, просп. Коцюбинского, 31
Всего: упаковка (1)
1221,72 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 22:00
Винница, ул. Соборная, 46
Всего: упаковка (1)
1186,14 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 22:00
Винница, просп. Космонавтов, 49
Всего: упаковка (2)
1304,75 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Винница, ул. Келецкая, 121
Всего: упаковка (1)
1510,65
Экономия: -302,10 грн
1208,55 грн
Элитфарм
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (1)
1390,00
Экономия: -180,00 грн
1210,00 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (2)
1556,47
Экономия: -248,80 грн
1307,67 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Белая Церковь, ул. Ярослава Мудрого, 40
Всего: упаковка (1)
1510,65
Экономия: -302,10 грн
1208,55 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, бульв. Екатеринославский, 1
Всего: упаковка (2)
1304,75 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 22:00
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 2
Всего: упаковка (2)
1364,06 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Ходосовка, шоссе Обуховское-1, 16
Всего: упаковка (1)
1510,65
Экономия: -302,10 грн
1208,55 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Хмельницкий, ул. Проскуровская, 21/31
Всего: упаковка (2)
1186,14 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 20:00
Хмельницкий, ул. Проскуровская, 18
Всего: упаковка (3)
1301,70 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Хмельницкий, ул. Каменецкая, 38
Всего: упаковка (2)
1475,42 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 20:00
Хмельницкий, ул. Бандеры Степана, 2-А
Всего: упаковка (1)
1076,65 грн
Аптекарь
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, шоссе Столичное, 103
Всего: упаковка (2)
1364,06 грн