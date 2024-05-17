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SVR клариаль концентрат против пигментных пятен 30 мл - Одесса (925622) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
Адмирал
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Открыто Круглосуточно
Одесса, просп. Адмиральский, 1-Г
Всего: упаковка (1)
1631,10 грн
В других городах:
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Винница, просп. Коцюбинского, 31
Всего: упаковка (1)
1375,67 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 22:00
Винница, ул. Соборная, 46
Всего: упаковка (2)
1428,86 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 22:00
Винница, просп. Космонавтов, 49
Всего: упаковка (1)
1571,75 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Винница, ул. Келецкая, 121
Всего: упаковка (1)
1701,00
Экономия: -340,20 грн
1360,80 грн
Элитфарм
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (2)
1329,00
Экономия: -75,00 грн
1254,00 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (1)
1636,58
Экономия: -261,60 грн
1374,98 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Белая Церковь, ул. Ярослава Мудрого, 40
Всего: упаковка (1)
1701,00
Экономия: -340,20 грн
1360,80 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, бульв. Екатеринославский, 1
Всего: упаковка (2)
1571,78 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 22:00
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 2
Всего: упаковка (1)
1535,94 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Ходосовка, шоссе Обуховское-1, 16
Всего: упаковка (1)
1701,00
Экономия: -340,20 грн
1360,80 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Хмельницкий, ул. Проскуровская, 21/31
Всего: упаковка (1)
1428,87 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 20:00
Хмельницкий, ул. Проскуровская, 18
Всего: упаковка (1)
1485,80 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Гатное, ул. Киевская, 2-В
Всего: упаковка (1)
1701,00
Экономия: -340,20 грн
1360,80 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, дорога Кольцевая, 1
Всего: упаковка (1)
1701,00
Экономия: -340,20 грн
1360,80 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Лятошинского, 14
Всего: упаковка (1)
1510,37 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Практичная, 2
Всего: упаковка (1)
1402,38 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Мишуги Александра, 4
Всего: упаковка (1)
1701,00
Экономия: -340,20 грн
1360,80 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, ул. Днепровская Набережная, 12
Всего: упаковка (1)
1701,00
Экономия: -340,20 грн
1360,80 грн
Свк фарм
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Драгоманова, 6/1
Всего: упаковка (1)
1413,00
Экономия: -70,65 грн
1342,35 грн