Все аптеки Украины
Косметические средстваСредства по уходу за кожей лицаСредства по уходу за проблемной кожейSVR клариаль концентрат против пигментных пятенЦены в аптеках

SVR клариаль концентрат против пигментных пятен 30 мл - Львов (925622) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Львов (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
D.s.
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Львов, просп. Свободы, 33
Всего: упаковка (1)
1212,00 грн
D.s.
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Львов, просп. Шевченко Тараса, 22
Всего: упаковка (1)
1212,00 грн
В других городах:
D.s.
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Торговица, 7
Всего: упаковка (1)
1485,80 грн
D.s.
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Луцк, просп. Воли, 9/16
Всего: упаковка (1)
1485,80 грн
Здорова родина
Подробнее
Открыто Закроется через 03 мин
Луцк, просп. Соборности, 43
Всего: упаковка (1)
1473,26 грн
Здорова родина
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Ровно, ул. Соборная, 94
Всего: упаковка (1)
1479,56 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Мукачево, пл. Духновича, 13
Всего: упаковка (1)
1482,80 грн
D.s.
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Ужгород, пл. Корятовича, 8/1
Всего: упаковка (1)
1212,00 грн
D.s.
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Ужгород, пл. Корятовича, 3
Всего: упаковка (1)
1485,80 грн
D.s.
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Ужгород, пл. Шандора Петефи, 13
Всего: упаковка (5)
1296,80 грн
D.s.
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Ужгород, просп. Свободы, 7/26
Всего: упаковка (3)
1296,80 грн
D.s.
Подробнее
Закрыто Открывается в 10:00
Ужгород, ул. Воссоединения, 39-А
Всего: упаковка (1)
1485,80 грн
D.s.
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Проскуровская, 18
Всего: упаковка (1)
1485,80 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Проскуровская, 21/31
Всего: упаковка (1)
1428,87 грн
Біла ромашка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Винница, ул. Келецкая, 121
Всего: упаковка (1)
1701,00
Экономия: -340,20 грн
1360,80 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Винница, просп. Космонавтов, 49
Всего: упаковка (1)
1571,75 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Винница, ул. Соборная, 46
Всего: упаковка (2)
1428,86 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 31
Всего: упаковка (1)
1375,67 грн
Біла ромашка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Житомир, ул. Грушевского Михаила, 5
Всего: упаковка (1)
1701,00
Экономия: -340,20 грн
1360,80 грн
Біла ромашка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Белая Церковь, ул. Ярослава Мудрого, 40
Всего: упаковка (1)
1701,00
Экономия: -340,20 грн
1360,80 грн