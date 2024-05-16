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SVR клариаль солнцезащитный крем SPF 50+ 40 мл - Киев (925620) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 13 аптеках
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, пл. Спортивная, 1-А
Всего: упаковка (1)
1205,60
Экономия: -36,17 грн
1169,43 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, ул. Антоновича, 50
Всего: упаковка (1)
1205,60
Экономия: -36,17 грн
1169,43 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Ярославская, 56-А
Всего: упаковка (1)
1205,60
Экономия: -36,17 грн
1169,43 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Иоанна Павла Второго, 5
Всего: упаковка (2)
1088,57 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Антоновича, 176
Всего: упаковка (1)
1290,65
Экономия: -38,72 грн
1251,93 грн
Виталюкс
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 18
Всего: упаковка (2)
946,58 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Практичная, 2
Всего: упаковка (1)
993,91 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, ул. Днепровская Набережная, 12
Всего: упаковка (1)
1290,65
Экономия: -38,72 грн
1251,93 грн
Свк фарм
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Драгоманова, 6/1
Всего: упаковка (1)
1001,00
Экономия: -50,05 грн
950,95 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, дорога Кольцевая, 1
Всего: упаковка (1)
1205,60
Экономия: -36,17 грн
1169,43 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Мишуги Александра, 4
Всего: упаковка (1)
1290,65
Экономия: -38,72 грн
1251,93 грн
Аптекарь
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, шоссе Столичное, 103
Всего: упаковка (1)
1088,57 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, шоссе Столичное, 103/3
Всего: упаковка (1)
1290,65
Экономия: -38,72 грн
1251,93 грн
В других городах:
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Гатное, ул. Киевская, 2-В
Всего: упаковка (1)
1205,60
Экономия: -36,17 грн
1169,43 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Ходосовка, шоссе Обуховское-1, 16
Всего: упаковка (1)
1205,60
Экономия: -36,17 грн
1169,43 грн
Аптекарь
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Открыто Закроется в 21:00
Бровары, ул. Киевская, 316
Всего: упаковка (1)
1064,03 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Белая Церковь, ул. Ярослава Мудрого, 40
Всего: упаковка (1)
1205,60
Экономия: -36,17 грн
1169,43 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Чернигов, ул. 77-й Гвардейской Дивизии, 1-В
Всего: упаковка (1)
1031,41 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Житомир, ул. Грушевского Михаила, 5
Всего: упаковка (1)
1290,65
Экономия: -38,72 грн
1251,93 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 208/1
Всего: упаковка (1)
1205,60
Экономия: -36,17 грн
1169,43 грн