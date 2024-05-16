Все аптеки Украины
Косметические средстваСредства по уходу за кожей лицаДругие средства по уходу за кожей лица, шеи и декольтеSVR клариаль сывороткаЦены в аптеках

SVR клариаль сыворотка 30 мл - Львов (925621) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Львов (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках
D.s.
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Львов, просп. Свободы, 33
Всего: упаковка (1)
1212,00 грн
D.s.
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Городоцкая, 3
Всего: упаковка (1)
1447,70 грн
D.s.
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Галицкая, 19
Всего: упаковка (1)
1212,00 грн
В других городах:
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Галицкая, 33
Всего: упаковка (1)
1658,00
Экономия: -120,80 грн
1537,20 грн
Аптека биля ратуши
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Галицкая, 19
Всего: упаковка (1)
1578,63 грн
Центральная
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Черновола Вячеслава, 2
Всего: упаковка (1)
1579,27
Экономия: -3,43 грн
1575,84 грн
Здорова родина
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Сечевых Стрельцов, 24
Всего: упаковка (1)
1576,62 грн
Здорова родина
Подробнее
Открыто Закроется через 04 мин
Луцк, просп. Соборности, 43
Всего: упаковка (2)
1577,50
Экономия: -14,64 грн
1562,86 грн
Здорова родина
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Ровно, ул. Соборная, 94
Всего: упаковка (1)
1455,37
Экономия: -0,82 грн
1454,55 грн
D.s.
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Мукачево, ул. Духновича Александра, 2
Всего: упаковка (1)
1447,70 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Мукачево, пл. Кирилла и Мефодия, 16
Всего: упаковка (1)
1335,63 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Мукачево, пл. Духновича, 13
Всего: упаковка (1)
1335,63 грн
D.s.
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Ужгород, пл. Корятовича, 8/1
Всего: упаковка (1)
1447,70 грн
D.s.
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Ужгород, пл. Корятовича, 3
Всего: упаковка (2)
1447,70 грн
D.s.
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Ужгород, пл. Шандора Петефи, 13
Всего: упаковка (3)
1212,00 грн
D.s.
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Ужгород, просп. Свободы, 7/26
Всего: упаковка (4)
1212,00 грн
D.s.
Подробнее
Закрыто Открывается в 10:00
Ужгород, ул. Воссоединения, 39-А
Всего: упаковка (2)
1212,00 грн
D.s.
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Ужгород, ул. Минайская, 37-Б
Всего: упаковка (1)
1447,70 грн
D.s.
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Берегово, пл. Кошута, 7
Всего: упаковка (1)
1212,00 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Каменецкая, 38
Всего: упаковка (1)
1541,55 грн