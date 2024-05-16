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SVR клариаль сыворотка 30 мл - Харьков (925621) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 9 аптеках
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
Всего: упаковка (2)
1526,84 грн
Первая аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (1)
1614,35 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
Всего: упаковка (1)
1517,83 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (2)
1474,53 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
Всего: упаковка (2)
1471,81 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, перек. Сумская / Гиршмана, 44/2
Всего: упаковка (3)
1488,18 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Свободы, 8
Всего: упаковка (2)
1483,39 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 190/1
Всего: упаковка (1)
1616,18 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
Всего: упаковка (1)
1417,50 грн
В других городах:
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 07:00
Первомайский, ул. Центральная, 12-А
Всего: упаковка (1)
1613,29 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Европейская, 17
Всего: упаковка (1)
1630,92 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 2
Всего: упаковка (1)
1535,94 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 10:00
Днепр, бульв. Екатеринославский, 1
Всего: упаковка (2)
1469,17 грн
Элитфарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (1)
1392,00
Экономия: -180,00 грн
1212,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (1)
1781,55
Экономия: -310,54 грн
1471,01 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (1)
1368,00
Экономия: -156,00 грн
1212,00 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 10:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 208/1
Всего: упаковка (1)
1701,00
Экономия: -340,20 грн
1360,80 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Чернигов, ул. 77-й Гвардейской Дивизии, 1-В
Всего: упаковка (1)
1455,30 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 10:00
Киев, ул. Мишуги Александра, 4
Всего: упаковка (1)
1701,00
Экономия: -340,20 грн
1360,80 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Бажана Николая, 3-Г
Всего: упаковка (1)
1699,88 грн
Свк фарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Драгоманова, 6/1
Всего: упаковка (1)
1413,00
Экономия: -70,65 грн
1342,35 грн