Все аптеки Украины
Косметические средстваСредства по уходу за кожей лицаДругие средства по уходу за кожей лица, шеи и декольтеPure Skin сыворотка с витамином С и пептидами для сияния кожиЦены в аптеках

Pure Skin сыворотка с витамином С и пептидами для сияния кожи флакон 30 мл - Одесса (923960) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 10 аптеках
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Жуковского, 42/46
Всего: упаковка (4)
940,03
Экономия: -111,82 грн
828,21 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Екатерининская / Большая Арнаутская, 72/69
Всего: упаковка (1)
1352,98
Экономия: -159,17 грн
1193,81 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
Всего: упаковка (1)
1368,43
Экономия: -195,57 грн
1172,86 грн
Аптека шар@
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Одесса, ул. Черняховского, 1-А
Всего: упаковка (1)
1386,49
Экономия: -137,70 грн
1248,79 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Одесса, ул. Черняховского, 1
Всего: упаковка (1)
1358,74
Экономия: -115,19 грн
1243,55 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, просп. Глушко Академика, 14
Всего: упаковка (3)
1388,72
Экономия: -139,93 грн
1248,79 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, просп. Глушко Академика, 14/13
Всего: упаковка (2)
1380,34
Экономия: -160,35 грн
1219,99 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Сахарова Академика, 24
Всего: упаковка (1)
1375,37
Экономия: -171,09 грн
1204,28 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Палия Семена, 119
Всего: упаковка (1)
941,71
Экономия: -172,72 грн
768,99 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, просп. Добровольского, 139
Всего: упаковка (1)
1267,14
Экономия: -204,23 грн
1062,91 грн
В других городах:
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Могилев-Подольский, ул. Ставиская, 41
Всего: упаковка (1)
910,51
Экономия: -90,25 грн
820,26 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 21:30
Винница, ул. Зодчих, 2-Б
Всего: упаковка (1)
1358,87
Экономия: -121,86 грн
1237,01 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 21:30
Винница, ул. Замостянская, 34-А
Всего: упаковка (1)
1368,93
Экономия: -113,03 грн
1255,90 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:30
Винница, ул. Соборная, 35
Всего: упаковка (2)
1374,71
Экономия: -186,14 грн
1188,57 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Винница, ул. Пирогова, 17
Всего: упаковка (1)
874,90 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 21:30
Винница, шоссе Хмельницкое, 21
Всего: упаковка (1)
1359,79
Экономия: -155,51 грн
1204,28 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Ладожская, 13-Б
Всего: упаковка (1)
1378,71
Экономия: -105,62 грн
1273,09 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 218
Всего: упаковка (1)
1363,19
Экономия: -54,19 грн
1309,00 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (3)
1360,18
Экономия: -217,42 грн
1142,76 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (1)
1391,01
Экономия: -148,34 грн
1242,67 грн