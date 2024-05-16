К сожалению, препарат в аптеках города Киев не найдено

В других городах:

Бажаемо здоровья Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Крюковщина, ул. Единства, 2 Всего: упаковка (1) 874,90 грн Забронировать

Аптека копейка Подробнее Открыто Закроется в 21:30 График работы Винница, ул. Замостянская, 34-А Всего: упаковка (1) 1369,59 Экономия: -113,69 грн 1255,90 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Открыто Закроется в 21:30 График работы Винница, ул. Соборная, 35 Всего: упаковка (2) 1398,67 Экономия: -210,10 грн 1188,57 грн Забронировать

Бажаемо здоровья Подробнее Открыто Закроется в 22:00 График работы Винница, ул. Пирогова, 17 Всего: упаковка (1) 874,90 грн Забронировать

Аптека копейка Подробнее Открыто Закроется в 21:30 График работы Винница, шоссе Хмельницкое, 21 Всего: упаковка (1) 1398,93 Экономия: -194,65 грн 1204,28 грн Забронировать

Аптека копейка Подробнее Открыто Закроется в 21:30 График работы Винница, ул. Зодчих, 2-Б Всего: упаковка (1) 1362,28 Экономия: -125,27 грн 1237,01 грн Забронировать

Аптека копейка Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Хмельницкий, ул. Заречанская, 11 Всего: упаковка (1) 1386,75 Экономия: -160,22 грн 1226,53 грн Забронировать

Аптека копейка Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Хмельницкий, ул. Заречанская, 38 Всего: упаковка (1) 1409,25 Экономия: -159,96 грн 1249,29 грн Забронировать

Бажаемо здоровья Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Хмельницкий, ул. Нижняя Береговая, 35 Всего: упаковка (1) 874,90 грн Забронировать

Аптека копейка Подробнее Открыто Закроется в 19:00 График работы Хмельницкий, перек. Проскуровского Подполья / Вайсера, 16/30 Всего: упаковка (1) 1252,38 Экономия: -185,09 грн 1067,29 грн Забронировать

Аптека копейка Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Могилев-Подольский, ул. Ставиская, 41 Всего: упаковка (1) 917,58 Экономия: -97,32 грн 820,26 грн Забронировать

Аптека копейка Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Ровно, ул. Соборная, 19/21 Всего: упаковка (1) 1372,49 Экономия: -100,14 грн 1272,35 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Ровно, ул. Соборная, 94 Всего: упаковка (1) 858,45 Экономия: -11,58 грн 846,87 грн Забронировать

Аптека копейка Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Ровно, ул. Соборная, 156 Всего: упаковка (1) 1398,80 Экономия: -167,03 грн 1231,77 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Ровно, ул. Базарная, 6 Всего: упаковка (1) 1374,58 Экономия: -78,67 грн 1295,91 грн Забронировать

Аптека копейка Подробнее Открыто Закроется в 20:30 График работы Сумы, ул. Харьковская, 12 Всего: упаковка (1) 1388,23 Экономия: -97,96 грн 1290,27 грн Забронировать

D.s. Подробнее Открыто Закроется в 20:30 График работы Каменец-Подольский, просп. Грушевского, 42-А Всего: упаковка (1) 969,00 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Тернополь, ул. Киевская, 10-Б Всего: упаковка (1) 1374,88 Экономия: -89,90 грн 1284,98 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Тернополь, просп. Бандеры Степана, 80 Всего: упаковка (1) 1371,96 Экономия: -99,61 грн 1272,35 грн Забронировать

Бажаемо здоровья Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Тернополь, просп. Бандеры Степана, 72 Всего: упаковка (1) 874,90 грн Забронировать