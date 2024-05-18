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Pure Skin Black Detox гель-детокс для умывания с активированным углем и молочной кислотой 200 мл - Запорожье (923961) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 12 аптеках
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Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1)
630,43
Экономия: -108,52 грн
521,91 грн
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Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (1)
631,21
Экономия: -55,31 грн
575,90 грн
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Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (1)
617,23
Экономия: -111,14 грн
506,09 грн
Аптека копейка
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Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
Всего: упаковка (1)
626,18
Экономия: -51,48 грн
574,70 грн
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 218
Всего: упаковка (1)
618,59
Экономия: -24,59 грн
594,00 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Металлургов, 16
Всего: упаковка (1)
623,90
Экономия: -40,80 грн
583,10 грн
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, просп. Соборный, 42
Всего: упаковка (1)
616,22
Экономия: -22,22 грн
594,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Ладожская, 14
Всего: упаковка (2)
618,50
Экономия: -38,40 грн
580,10 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Ладожская, 13-Б
Всего: упаковка (1)
619,48
Экономия: -47,46 грн
572,02 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 16-А
Всего: упаковка (1)
631,72
Экономия: -70,39 грн
561,33 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожского казачества, 27
Всего: упаковка (1)
628,45
Экономия: -34,45 грн
594,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Энтузиастов, 3
Всего: упаковка (1)
632,05
Экономия: -56,15 грн
575,90 грн
В других городах:
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Науки, 171
Всего: упаковка (2)
621,03
Экономия: -67,42 грн
553,61 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: упаковка (2)
625,30
Экономия: -53,28 грн
572,02 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Людвига Свободы, 33-А
Всего: упаковка (1)
629,05
Экономия: -110,49 грн
518,56 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Одесса, просп. Добровольского, 159
Всего: упаковка (1)
636,85
Экономия: -82,54 грн
554,31 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Палия Семена, 119
Всего: упаковка (1)
632,85
Экономия: -116,07 грн
516,78 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Сахарова Академика, 24
Всего: упаковка (2)
624,12
Экономия: -77,64 грн
546,48 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Добровольского, 139
Всего: упаковка (1)
575,01
Экономия: -94,46 грн
480,55 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Екатерининская / Троицкая, 50/39
Всего: упаковка (1)
618,59
Экономия: -57,26 грн
561,33 грн