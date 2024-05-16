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Pure Skin Black Detox гель-детокс для умывания с активированным углем и молочной кислотой 200 мл - Киев (923961) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 8 аптеках
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 44
Всего: упаковка (2)
594,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сверстюка Евгения, 2-А
Всего: упаковка (2)
612,71
Экономия: -61,48 грн
551,23 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 29
Всего: упаковка (1)
635,35
Экономия: -111,64 грн
523,71 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 21
Всего: упаковка (1)
638,83
Экономия: -115,12 грн
523,71 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Героев Днепра, 37-Б
Всего: упаковка (2)
623,78
Экономия: -91,07 грн
532,71 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Тростянецкая, 47
Всего: упаковка (1)
617,05
Экономия: -98,49 грн
518,56 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Мишуги Александра, 3-В
Всего: упаковка (2)
638,35
Экономия: -60,65 грн
577,70 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Берестейский, 136
Всего: упаковка (1)
619,36
Экономия: -50,31 грн
569,05 грн
В других городах:
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Крюковщина, ул. Единства, 2
Всего: упаковка (1)
593,99 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Вишневое, ул. Приймаченко Марии, 26-А
Всего: упаковка (1)
618,65
Экономия: -38,91 грн
579,74 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Бровары, ул. Киевская, 294/1
Всего: упаковка (1)
618,92
Экономия: -33,42 грн
585,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Белая Церковь, бульв. Александрийский, 137
Всего: упаковка (2)
626,97
Экономия: -47,23 грн
579,74 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
Всего: упаковка (1)
621,32
Экономия: -74,21 грн
547,11 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
Всего: упаковка (1)
624,44
Экономия: -100,73 грн
523,71 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
Всего: упаковка (2)
634,93
Экономия: -49,43 грн
585,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Винница, ул. Киевская, 45
Всего: упаковка (1)
632,59
Экономия: -54,89 грн
577,70 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:30
Винница, ул. Замостянская, 34-А
Всего: упаковка (2)
615,38
Экономия: -51,08 грн
564,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:30
Винница, ул. Соборная, 35
Всего: упаковка (1)
634,69
Экономия: -95,34 грн
539,35 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 22:00
Винница, ул. Пирогова, 17
Всего: упаковка (1)
593,99 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:30
Винница, шоссе Хмельницкое, 21
Всего: упаковка (2)
634,81
Экономия: -88,33 грн
546,48 грн