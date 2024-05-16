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Pure Skin Black Detox гель-детокс для умывания с активированным углем и молочной кислотой 200 мл - Харьков (923961) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: упаковка (2)
631,48
Экономия: -59,46 грн
572,02 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Людвига Свободы, 33-А
Всего: упаковка (1)
614,49
Экономия: -95,93 грн
518,56 грн
В других городах:
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Науки, 171
Всего: упаковка (2)
629,11
Экономия: -75,50 грн
553,61 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Ладожская, 13-Б
Всего: упаковка (1)
628,81
Экономия: -56,79 грн
572,02 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Ладожская, 14
Всего: упаковка (2)
632,23
Экономия: -52,13 грн
580,10 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Металлургов, 16
Всего: упаковка (1)
623,84
Экономия: -40,74 грн
583,10 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 218
Всего: упаковка (1)
634,10
Экономия: -40,10 грн
594,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1)
639,91
Экономия: -118,00 грн
521,91 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (1)
639,31
Экономия: -63,41 грн
575,90 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (1)
628,04
Экономия: -121,95 грн
506,09 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
Всего: упаковка (1)
618,08
Экономия: -43,38 грн
574,70 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, просп. Соборный, 42
Всего: упаковка (1)
618,95
Экономия: -24,95 грн
594,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожского казачества, 27
Всего: упаковка (1)
612,18
Экономия: -18,18 грн
594,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Энтузиастов, 3
Всего: упаковка (1)
632,95
Экономия: -57,05 грн
575,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 16-А
Всего: упаковка (1)
630,41
Экономия: -69,08 грн
561,33 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Бровары, ул. Киевская, 294/1
Всего: упаковка (1)
618,92
Экономия: -33,42 грн
585,50 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Тростянецкая, 47
Всего: упаковка (1)
623,34
Экономия: -104,78 грн
518,56 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Мишуги Александра, 3-В
Всего: упаковка (2)
638,35
Экономия: -60,65 грн
577,70 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Сверстюка Евгения, 2-А
Всего: упаковка (2)
616,75
Экономия: -65,52 грн
551,23 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 44
Всего: упаковка (2)
594,00 грн