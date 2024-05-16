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Sunlife Ginseng Plus Женьшень таблетки шипучие туба, №20 - Харьков (923651) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 219 аптеках
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Харьков, ул. Руставели Шота, 10
Всего: упаковка (6)
283,92 грн
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
Всего: упаковка (11)
283,67 грн
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
Всего: упаковка (5)
284,34 грн
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Харьков, ул. Дарвина, 1
Всего: упаковка (6)
283,32 грн
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Харьков, просп. Героев Харькова, 99
Всего: упаковка (6)
283,27 грн
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Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (9)
282,19 грн
Первая аптека
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Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (6)
280,99 грн
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Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (14)
282,20 грн
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Харьков, ул. Молочная, 6
Всего: упаковка (9)
281,80 грн
Аптека низкие цены №1
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Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
Всего: упаковка (5)
280,88 грн
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Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
Всего: упаковка (6)
282,91 грн
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Харьков, ул. Нетеченская, 25
Всего: упаковка (8)
282,02 грн
Аптека 9-1-1
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Харьков, ул. Сумская, 23/34
Всего: упаковка (8)
283,26 грн
Аптека 9-1-1
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Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
Всего: упаковка (6)
282,84 грн
Аптека 9-1-1
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Харьков, пл. Защитников Украины, 1
Всего: упаковка (6)
281,90 грн
Аптека 9-1-1
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Харьков, ул. Вернадского Академика, 18
Всего: упаковка (6)
281,98 грн
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Харьков, ул. Университетская, 33
Всего: упаковка (5)
282,17 грн
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (12)
282,43 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
Всего: упаковка (11)
283,08 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, перек. Сумская / Гиршмана, 44/2
Всего: упаковка (9)
282,57 грн