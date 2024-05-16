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Диетические добавкиДиетические добавки к пище, поддерживающие функцию иммунной системыДиетические добавки, способствующие нормализации функций иммунной системыSunlife Ace + SelenЦены в аптеках

Sunlife Ace + Selen таблетки шипучие, №20 - Киев (923049) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 160 аптеках
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Софиевская, 1/2
Всего: упаковка (2)
297,57 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (10)
299,46 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (19)
300,34 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Владимирская, 42
Всего: упаковка (4)
297,41 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (7)
297,41 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (2)
300,04 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
Всего: упаковка (1)
298,31 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
Всего: упаковка (1)
299,11 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Спасская, 5
Всего: упаковка (1)
298,87 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Панаса Мирного, 16/13
Всего: упаковка (1)
300,46 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Полтавская, 10
Всего: упаковка (1)
300,44 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
Всего: упаковка (8)
296,87 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1-А
Всего: упаковка (2)
297,69 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
Всего: упаковка (6)
299,18 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 114
Всего: упаковка (3)
299,61 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Липковского Василия, 24-А
Всего: упаковка (3)
296,54 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Липковского Василия, 25
Всего: упаковка (1)
299,76 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:30
Киев, ул. Монастырского Дениса, 3
Всего: упаковка (2)
300,47 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Гаврилишина Богдана, 7
Всего: упаковка (2)
299,47 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Политехнический / Берестейский, 1/33
Всего: упаковка (14)
298,71 грн