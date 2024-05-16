К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найдено

В других городах:

Фармсвит Подробнее Закрыто Открывается в 10:00 График работы Мена, ул. Героев АТО, 7 Всего: упаковка (4) 21,80 грн

Аптека Подробнее Закрыто Открывается в 09:00 График работы Гора, ул. Центральная, 7 Всего: упаковка (2) 32,00 грн

Ирфарм Подробнее Закрыто Открывается в 07:00 График работы Коростышев, ул. Шевченко, 40 Всего: упаковка (1) 24,00 грн