К сожалению, препарат в аптеках города Днепр (Днепропетровск) не найдено

В других городах:

Аптека Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Гора, ул. Центральная, 7 Всего: упаковка (2) 25,00 грн

Аптека Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Счастливое, ул. Героев Майдана, 11 Всего: упаковка (5) 26,00 грн

Ирфарм Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Коростышев, ул. Шевченко, 40 Всего: упаковка (1) 24,00 грн