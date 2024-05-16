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Косметические средстваКосметические средства для здоровьяБезболезненность гель для суставов ибупрофен с бодягойЦены в аптеках

Безболезненность гель для суставов ибупрофен с бодягой 50 мл тм Solution Pharm - Харьков (916773) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 220 аптеках
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Закрыто Открывается через 52 мин
Харьков, ул. Руставели Шота, 10
Всего: упаковка (2)
163,11 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
Всего: упаковка (5)
161,65 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 52 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
Всего: упаковка (2)
161,78 грн
Первая аптека
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Закрыто Открывается через 52 мин
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (5)
161,51 грн
Первая аптека
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Закрыто Открывается через 52 мин
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (1)
162,92 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 52 мин
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (6)
163,14 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Молочная, 6
Всего: упаковка (3)
162,21 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается через 52 мин
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
Всего: упаковка (1)
162,26 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается через 52 мин
Харьков, ул. Нетеченская, 25
Всего: упаковка (3)
163,10 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 52 мин
Харьков, ул. Сумская, 23/34
Всего: упаковка (6)
162,78 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 52 мин
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
Всего: упаковка (2)
162,64 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 52 мин
Харьков, пл. Защитников Украины, 1
Всего: упаковка (1)
163,08 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 52 мин
Харьков, ул. Вернадского Академика, 18
Всего: упаковка (1)
161,73 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается через 52 мин
Харьков, ул. Университетская, 33
Всего: упаковка (1)
161,55 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (4)
161,32 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается через 52 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
Всего: упаковка (4)
162,00 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 52 мин
Харьков, перек. Сумская / Гиршмана, 44/2
Всего: упаковка (6)
163,03 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается через 52 мин
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
Всего: упаковка (1)
161,58 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 82
Всего: упаковка (2)
162,91 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается через 52 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 82
Всего: упаковка (1)
162,82 грн