Киев
О товаре
Цены
Адсорб Нео ДЗ (Adsorb Neo DZ)
Адсорб Нео ДЗ (Adsorb Neo DZ)
Киев
(адрес не указан)
Изменить
Искать на карте
Доступно в 2 аптеках в Киев
Сортировка по:
За расстоянием
Фильтр
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Оболонский, 22-В
6.9 км
Адсорб Нео ДЗ гель для перорального применения стик-пакетик 20 г №20
ДЖЕРЕЛА ЗДОРОВЬЯ
140,40
грн
Забронировать
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Ревуцкого, 12-А
9.6 км
Адсорб Нео ДЗ гель для перорального применения стик-пакетик 20 г №20
ДЖЕРЕЛА ЗДОРОВЬЯ
46,80
грн
Забронировать
В городах рядом
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Юности, 20-А
203.8 км
Адсорб Нео ДЗ гель для перорального применения стик-пакетик 20 г №20
ДЖЕРЕЛА ЗДОРОВЬЯ
109,20
грн
Забронировать
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Красилов, ул. Грушевского, 78/1
268.4 км
Адсорб Нео ДЗ гель для перорального применения стик-пакетик 20 г №20
ДЖЕРЕЛА ЗДОРОВЬЯ
156,00
грн
Забронировать
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельницкий, просп. Мира, 72/5
275.9 км
Адсорб Нео ДЗ гель для перорального применения стик-пакетик 20 г №20
ДЖЕРЕЛА ЗДОРОВЬЯ
93,60
грн
Забронировать
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Тернополь, просп. Бандеры Степана, 96
363.6 км
Адсорб Нео ДЗ гель для перорального применения стик-пакетик 20 г №20
ДЖЕРЕЛА ЗДОРОВЬЯ
265,20
грн
Забронировать
Главная
Каталог
Корзина
Избранное
Меню